Свободное время детей важно использовать с пользой, отметили в министерстве.

В Казахстане в период зимних каникул, которые продлятся 10 календарных дней – с 29 декабря 2025 года по 7 января 2026 года, школам и организациям дополнительного образования рекомендуют активнее вовлекать детей в образовательные, спортивные и культурные мероприятия. Об этом сообщает Informburo.kz со ссылкой на Министерство просвещения.

В ведомстве отметили, что свободное время школьников важно использовать с пользой. Детям рекомендуют больше читать, посещать музеи и выставки, участвовать в экскурсиях, заниматься спортом, кататься на коньках и лыжах, а также участвовать в благотворительных акциях.

Отдельный акцент сделан на вопросах безопасности. Родителям советуют уделить внимание профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, соблюдению правил пожарной и общественной безопасности дома, а также вопросам кибербезопасности.

Рекомендации носят методический характер и направлены в организации образования для использования в работе в период каникул, уточнили в ведомстве.