Правительство Казахстана осознает, что новая налогово-бюджетная реформа создает дополнительную нагрузку для малого и среднего бизнеса. Об этом заявил заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:gov.kz

"Текущий год ознаменован принятием новой налогово-бюджетной политики", — заявил Жумангарин.

Ставка на регионы и малый бизнес

Министр отметил, что в основе новой фискальной политики лежит сокращение диспропорций между регионами и поддержка предпринимательства.

"Основные принципы, закрепленные в новой фискальной политике, — это, прежде всего, снижение региональной диспропорции через систему региональных стандартов, а также диспропорций в развитии предпринимательства, прежде всего микро- и малого бизнеса", — сказал он.

Плюс 4 триллиона тенге

С 2026 года новая фискальная политика предусматривает существенное увеличение доходной части бюджета.

"Фискальная политика с 2026 года предполагает прежде всего увеличение доходной части бюджета, дополнительно порядка 4 триллионов тенге", — сообщил Жумангарин.

По его словам, эти средства планируется направить на поддержку экономики и бизнеса.

"И прежде всего дополнительные финансовые ресурсы Президентом и правительством будут направлены на развитие и поддержку казахстанского бизнеса", — отметил министр.

Одним из ключевых принципов новой политики Жумангарин назвал расширение налоговой базы.

"Принцип расширения налоговой базы наряду с тем, что субъекты бизнеса будут зарабатывать больше, является определяющим", — подчеркнул он.

"Мы отдаем себе отчет"

При этом, по словам вице-премьера, в правительстве понимают, что реформы и внешняя ситуация создают дополнительные риски для предпринимателей.

"Правительство полностью отдает себе отчет в том, что внешние факторы — логистика, сложная международная обстановка, валютные колебания, а также внутренние факторы — налоговая и тарифная реформы — являются нагрузкой прежде всего для малого и среднего предпринимательства", — заявил Серик Жумангарин.

Налоговая реформа в Казахстане

С 1 января 2026 года в Казахстане вступит в силу новый Налоговый кодекс. В рамках налоговой реформы планировалось расширить запретительный перечень, включив в него более 44 видов деятельности. Обсуждение с участием правительства, депутатов и бизнеса велось длительное время. В сентябре мажилисмены заявили, что в запретительном списке могут оказаться около 1000 ОКЭД.

Позже Министерство нацэкономики опубликовало проект постановления правительства, утверждающий перечень видов деятельности, по которым запрещено применение специального налогового режима на основе упрощённой декларации. В список попали 795 видов деятельности из 1111 ОКЭД, или около 30 процентов налогоплательщиков.

В октябре правительство Казахстана приняло ряд решений, направленных на обеспечение макроэкономической стабильности и нивелирование негативных последствий экономических реформ.

В частности, для снижения негативного воздействия нового Налогового кодекса на деятельность малого и среднего бизнеса было принято решение исключить излишние ограничения на применение специального налогового режима на основе упрощённой декларации. В итоге в запретительном списке сохранили только 44 вида деятельности по аналогии с действующим законодательством.