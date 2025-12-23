"Полностью отдаем себе отчет" — правительство о новых налогах и нагрузке для бизнеса
Правительство Казахстана осознает, что новая налогово-бюджетная реформа создает дополнительную нагрузку для малого и среднего бизнеса. Об этом заявил заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.
"Текущий год ознаменован принятием новой налогово-бюджетной политики", — заявил Жумангарин.
Ставка на регионы и малый бизнес
Министр отметил, что в основе новой фискальной политики лежит сокращение диспропорций между регионами и поддержка предпринимательства.
"Основные принципы, закрепленные в новой фискальной политике, — это, прежде всего, снижение региональной диспропорции через систему региональных стандартов, а также диспропорций в развитии предпринимательства, прежде всего микро- и малого бизнеса", — сказал он.
Плюс 4 триллиона тенге
С 2026 года новая фискальная политика предусматривает существенное увеличение доходной части бюджета.
"Фискальная политика с 2026 года предполагает прежде всего увеличение доходной части бюджета, дополнительно порядка 4 триллионов тенге", — сообщил Жумангарин.
По его словам, эти средства планируется направить на поддержку экономики и бизнеса.
"И прежде всего дополнительные финансовые ресурсы Президентом и правительством будут направлены на развитие и поддержку казахстанского бизнеса", — отметил министр.
Одним из ключевых принципов новой политики Жумангарин назвал расширение налоговой базы.
"Принцип расширения налоговой базы наряду с тем, что субъекты бизнеса будут зарабатывать больше, является определяющим", — подчеркнул он.
"Мы отдаем себе отчет"
При этом, по словам вице-премьера, в правительстве понимают, что реформы и внешняя ситуация создают дополнительные риски для предпринимателей.
"Правительство полностью отдает себе отчет в том, что внешние факторы — логистика, сложная международная обстановка, валютные колебания, а также внутренние факторы — налоговая и тарифная реформы — являются нагрузкой прежде всего для малого и среднего предпринимательства", — заявил Серик Жумангарин.
Налоговая реформа в Казахстане
С 1 января 2026 года в Казахстане вступит в силу новый Налоговый кодекс. В рамках налоговой реформы планировалось расширить запретительный перечень, включив в него более 44 видов деятельности. Обсуждение с участием правительства, депутатов и бизнеса велось длительное время. В сентябре мажилисмены заявили, что в запретительном списке могут оказаться около 1000 ОКЭД.
Позже Министерство нацэкономики опубликовало проект постановления правительства, утверждающий перечень видов деятельности, по которым запрещено применение специального налогового режима на основе упрощённой декларации. В список попали 795 видов деятельности из 1111 ОКЭД, или около 30 процентов налогоплательщиков.
В октябре правительство Казахстана приняло ряд решений, направленных на обеспечение макроэкономической стабильности и нивелирование негативных последствий экономических реформ.
В частности, для снижения негативного воздействия нового Налогового кодекса на деятельность малого и среднего бизнеса было принято решение исключить излишние ограничения на применение специального налогового режима на основе упрощённой декларации. В итоге в запретительном списке сохранили только 44 вида деятельности по аналогии с действующим законодательством.
