В Костанае завершился чемпионат Республики Казахстан по шорт-треку среди юных спортсменов четырех возрастов.

Жандос Серекпаев (в центре) победитель чемпионата Казахстана по шорт-треку в многоборье среди юношей старшего возраста / Фото instagram.com/shorttrack_kst

В соревнованиях приняли участие представители Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей.

Спортсмены Костанайской области, представленные на чемпионате Казахстана воспитанниками отделения шорт-трека ДЮСШ №2 из Костаная и Рудного, завоевали в общей сложности 18 призовых мест, в том числе восемь первых, четыре вторых и шесть третьих

В первых же стартах на домашнем льду наши представители шорт-трека завоевли две золотые медали. В соревнованиях среди юношей старшего возраста Жандос Серекпаев стал победителем на дистанции 1500 м, а Алина Галечина была сильнейшей на дистанции 1000 м среди девушек среднего возраста.

Затем Галечина завоевала еще два «золота» на дистанциях 500 м и 777 м и уверенно стала победительницей в многоборье.

Серекпаев, добавив к своей победе на «полуторке» золотую медаль на дистанции 500 м и серебряную медаль на дистанции 1000 м, также стал победителем в многоборье в своем возрасте.

Алина Галечина (в центре) победительница чемпионата Казахстана по шорт-треку в многоборье среди девушек среднего возраста / Фото instagram.com/shorttrack_kst

Еще одно призовое место в многоборье заняла Екатерина Щукина, набравшая третью сумму в соревнованиях среди девушек младшего возраста. В ее активе и две медали - серебряная на дистанции 333 м и бронзовая на дистанции 500 м.

На этих же дистанция и в этой же возрастной группе отличилась и Злата Сычевая, ставшая серебряным призером на 500-метровке и завоевавшая бронзовую медаль в забегах 333 м.

Еще одну бронзовую медаль завоевал Алдияр Бектембаев, занявший третье место на дистанции 777 м среди юношей среднего возраста.

Четыре призовых места на счету костанайских команд и в эстафетах.

Победителем чемпионата Казахстана стала сборная девушек младшего возраста в составе Элины Гайсиной, Азимы Абрахмановой, Екатерины Щукиной и Златы Сычевой.

Владислав Ким, Жандос Серекпаев, Михаил Глоба и Максим Чикинов стали серебряными призерами в эстафете среди юношей старшего возраста.

Обладателями бронзовых медалей стали Виктория Марар, Анастасия Щукина, Иулиания Штинова и Диана Сагандыкова, занявшие третье место в эстафете среди девушек старшего возраста, а также Алдияр Бектембаев, Даниил Ковалев, Вячеслав Бута и Арсений Федоренко, ставшие третьими призерами в эстафете среди юношей среднего возраста.