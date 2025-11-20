Завтра, 21 ноября, в 11:00 состоится встреча акима Костанайской области Кумара АКСАҚАЛОВА с жителями Костаная. Мероприятие пройдёт по адресу: ул. Тәуелсіздік, 85 (здание старой филармонии), 2 этаж, актовый зал..

Как сообщает пресс-служба областного акимата, в рамках подготовки к встрече осуществляется приём вопросов и предложений от населения. Горожане могут направить свои обращения через WhatsApp-чаты по номерам: 8-771-419-25-40, 8-(714-2)-57-57-30.

На самой встрече жители также смогут задать вопросы лично, обозначить проблемные темы и получить ответы от руководства области.

В пресс-службе областного акимата также пояснили, что информацию о предстоящих встречах акима области с населением региона можно узнать на сайте акимата области. На главной странице сайта вам необходимо перейти во вкладку «Новости» и затем в «Календарь событий».Так можно например узнать, что во вторник, 25 ноября, пройдет встреча Кумара Аксақалова c населением Наурзумского района, а в среду, 26 ноября, он встретится с населением Карабалыкского района.

Фото из архива "НГ"

Завтра в Рудном также пройдут общественные слушания по переименованию улиц. Мероприятие пройдет в 11:00 в Молодежном ресурсном центре (ул. 50 лет Октября, 5А). Как ранее сообщала "НГ", на них будут обсуждать переименование улицы 50 лет Октября в улицу Достық и улицы И. Франко в улицу Әлии Молдағұловой. Напомним, что на общественных слушаниях может высказаться любой желающий в порядке живой очереди. Но голосовать за предложенные изменения могут только депутаты рудненского маслихата. Они должны учитывать мнение своих избирателей. После этого предложения должна изучить республиканская ономастическая комиссия.

Фото и cкриншот с сайта gov.kz