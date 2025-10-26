В октябре 2025 года, как сообщила в ответ на письменный запрос "НГ" руководитель отдела культуры и развития языков Жанна ДЖАМБУРЧИНА, от жителей Рудного поступило повторное обращение с предложением о переименовании ул. 50 лет Октября и ул. И.Франко. Власти отнеслись к этой инициативе куда серьезнее, чем к предыдущим. Подтверждение - в этот раз будут проведены общественные слушания. Это первый этап сложного процесса переименований.

Планы по переименованию улиц в Рудном обсуждают больше года. В феврале 2024-го акимат даже провел опрос о том, поддержат ли горожане предложение дать новые имена некоторым объектам на карте города. Рассматривались разные варианты. Тогда голоса разделились - 54% выступили против, 46% проголосовали за.

- Поступило предложение от жителей, в связи с этим, и с учетом актуализированных приоритетов, данное обращение было официально принято в работу, - подчеркнула Джамбурчина, она также является заместителем председателя рабочей группы по вопросам ономастики при акимате Рудного. - 21 октября 2025 года на заседании постоянной комиссии Рудненского городского маслихата вынесено решение определить дату публичных слушаний с повесткой дня: «Изучение общественного мнения по вопросам о переименовании улицы 50 лет Октября в улицу Достық и улицы И. Франко в улицу Әлии Молдағұловой».

Общественные слушания пройдут 21 ноября 2025 года в 11:00 в Молодежном ресурсном центре (ул. 50 лет Октября, 5А). Напомним, что на общественных слушаниях может высказать любой желающий в порядке живой очереди. Но голосовать за предложенные изменения могут только депутаты рудненского маслихата. Они должны учитывать мнение своих избирателей. После этого предложения должна изучить республиканская ономастическая комиссия.

Ранее аким Рудного Виктор ИОНЕНКО на встрече с жителями города рассказывал, что в планах городских властей на переименование значились три улицы: ул.50 лет Октября назвать в честь казахского просветителя Ахмета Байтурсынова, ул Ивана Франко заменить на улицу Ардагер (с каз. - Ветеранов) или в ул. Бауыржана Момышулы. А ул. 40 лет Октября в честь первооткрывателя Михаила Сургутанова.

Почему отказались от вариантов с ул Ахмета Байтурсынова и Бауыржана Момышулы? Жанна Джамбурчина на заседании постоянных комиссий маслихата сообщила, что рабочая группа на заседании 17 октября "рассмотрела все аспекты данного вопроса и одобрила предложенные наименования, основываясь на рекомендациях и документах, подтверждающих соответствие этих имен историко-культурной значимости". Ее цитату приводит ИА "Город".

С именем Михаила Сургутанова возникли юридические сложности. Основой для предложений по переименованию являются два списка - разработанный акиматами «Тарихи тұлғалар» («Исторические личности») и подготовленный министерством культуры, согласованный с администрацией президента РК «Дәстүрлі атаулар» («Традиционные наименования»). В них Михаила Сургутанова пока нет. Но по словам Джамбурчиной, этот вопрос должна решить республиканская ономастическая комиссия.

"Наша газета" в своем запросе также поинтересовалась - есть ли у акимата планы по переименованию других улиц?

- На данный момент мы не рассматриваем переименование других улиц, - ответила Джамбурчина, - однако, в случае поступления таких предложений от жителей города или в рамках текущих государственных инициатив, вопрос будет рассмотрен с соблюдением всех необходимых процедур.

Фото автора

