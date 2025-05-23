Вопрос о переименовании улиц вновь задали акиму Рудного Виктору ИОНЕНКО на встрече с горожанами 22 мая. Последние пару лет его поднимают на каждой такой встрече. Но если раньше аким ссылался на введённый в республике мораторий, а также на мнение горожан, то теперь ситуация изменилась.

Ионенко напомнил, что в феврале 2024 года был проведён опрос горожан о переименовании трёх улиц. Голоса разделились - 54% выступили против, 46% проголосовали за.

- Практически голоса тогда разделились пополам, - отметил аким. - Город построен в 1957 году, соответственно, здесь для первостроителей все эти названия дороги. И любое переименование, конечно, воспринимается болезненно. Но мы должны понимать, что сегодня время для переименования уже пришло. Хотим мы этого или нет - время идёт, цепляться за прошлое не совсем правильно. Мы глубоко уважаем всех первостроителей, но есть улицы, которые следует переименовать.

Пока в кандидатах на новые имена три улицы: это 50 лет Октября и 40 лет Октября, которые фигурировали в опросе 2024 года, а также улица Ивана Франко, ранее не замеченная в списках на переименование.

- Был объявлен мораторий на переименование, он сейчас снят, - сказал Виктор Ионенко. - Аким области взял этот вопрос под личный контроль. 6 мая к нам приезжал заместитель акима области, он тоже сказал, что все вопросы будут решать. С нашей стороны документы о переименовании трёх улиц поданы.

Эти слова были поддержаны аплодисментами некоторых присутствовавших на встрече горожан. Аким же разъяснил, почему выбрали именно эти улицы:

Аллея на ул. Ивана Франко, 22 мая 2025 года

- Ул. 50 лет Октября предлагаем переименовать в ул. Ахмета Байтурсынова. Все его знают. Байтурсынов - наш земляк, я был на его родине, был в доме, где он родился. Почему выбрали его? На этой улице у нас находятся университет, педагогический колледж. Чьим ещё именем назвать улицу? Конечно, именем просветителя Ахмета Байтурсынова! Я думаю, нет ни одного человека в Рудном, который был бы против Байтурсынова. Улицу Ивана Франко назвали в честь западно-украинского писателя. Он хороший писатель, никто не спорит. Но к Рудному какое отношение он имеет? Было два предложения - назвать улицу Ардагер (с каз. - Ветеранов) или в ул. Бауыржана Момышулы. На этой улице расположены музей, Колокол памяти, памятник воинам-интернационалистам. Я думаю, что ул. Бауыржана Момышулы будет там как нельзя кстати. И третья улица - 40 лет Октября - мы решили там увековечить память первооткрывателя Михаила Сургутанова. Эта улица как раз идёт в сторону промзоны.

Сейчас, по словам Виктора Ионенко, документы о переименовании - на согласовании в областном акимате. Если там поддержат проект переименования, то вопрос вынесут на обсуждение городского маслихата. По закону именно местные депутаты от лица горожан имеют право голоса по этому вопросу. Если депутаты поддержат, тогда этот вопрос вынесут на рассмотрение республиканской ономастической комиссии.

- Вы, наверное, знаете, что президент дал поручение порядка 500 улиц в Казахстане переименовать в честь наших героев, - сказал Ионенко. - Но так сложилось, что мы - город послевоенный. Поэтому у нас, если и есть фронтовики, то те, кто приехали в город. Но мы же тоже не прилетели с Луны. Рахимжан Кошкарбаев и Алия Молдагулова - тоже ведь наши. Поэтому решение пока такое. Вопрос на контроле у акима области, поэтому вопрос о переименовании улиц назрел, господа. Хотим мы или не хотим - время пришло! Мы не говорим о том, чтобы убрать улицы Горького, Пушкина - ладно, хорошо, это дальнейшая работа. Но 40 лет и 50 лет... Спроси сейчас молодёжь - в честь чего эти улицы названы? Революция была в 1917 году. Для нас, старшего поколения, это известная дата. Молодёжь уже этого не знает.

Из зала раздались предложения в саркастическом тоне: "Тогда и ул. Ленина переименовать".

- Господа, я попрошу: вопрос переименования - очень щепетильный, - отреагировал Ионенко. - И если мы возьмём шашку и начнём ею рубить всё подряд, мы вызовем только негатив. Всё должно быть постепенно, аккуратно. Кампанейщины быть не должно. Не нужно конфликтовать, нужно приходить к этому решению совместно. Я помню, когда 2 года назад поднимали этот вопрос, я думал, что все потолки попадали от возмущения. Прошло время, у всех сознание в голове сложилось. И сегодня нет ни одного человека, который был бы против! Поэтому я думаю, время пришло - мы эту процедуру запускаем.

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