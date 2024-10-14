Вопрос о переименовании улиц дважды прозвучал на встрече акима Костанайской области Кумара Аксакалова с населением Рудного. Первым на множество коммунистических имен в топонимике города пожаловался активист Жалгасбек ДУИСБАЕВ. И привел примеры: ул. Котовского, Дзержинского, Фрунзе, 50 лет Октября, 40 лет Октября, Ленина. Глава региона ответил коротко: "Түсінікті" (Понятно - с каз.). И предложил перейти к другим вопросам.

Через время вопрос об ономастике повторил другой активист - Талгат АХМЕТОВ. В ответ руководитель управления культуры Куралбек Атамуратов сообщил, что в 2025 году планируют переименовать три центральных улицы Рудного - 40 лет Октября, 50 лет Октября и Ивана Франко. Правда планы не означают, что они будут реализованы.

После того, как встреча акима с населением завершилась, Талгат Ахметов рассказал корреспонденту "НГ" о мотивации своих действий:

- В марте мы создали инициативную группу по переименованию улиц, в названии которых есть советская идеология. С этим вопросом мы обратились в акимат, были на приеме у акима, создали рабочую группу, в которую вошли почетный гражданин города, представители совета ветеранов, два депутата и нас подключили. Мы ездили с разъяснительной работой в Рудненский индустриальный университет, встречались с коллективами пивзавода "Арасан", городского музея, с работниками ССГПО. Нас эти коллективы поддержали. Протоколы этих собраний мы передали в соответствующую службу. Но никакого результата это не дало.

- Все-таки зачем вы хотите переименовать эти улицы? - спросил корреспондент "НГ".

- А зачем нам ул.50 лет Октября? - возмутился Ахметов. - Кстати, вот об этом обязательно напишите. Когда мы общались со студентами РИУ, я задал вопрос: "Кто скажет - что означает 50 лет Октября?". Никто не смог ответить. Один парень встал, сказал "Может, это какой-то праздник". А что за праздник? Вот и весь ответ.

По словам Ахметова в инициативную группу входят 6 активистов. Он сообщил, что остался недоволен ответами акима области и его подчиненных:

- Конкретного ответа мы не получили. Я не знаю, много ли нас жителей Рудного поддерживают, но вот коллективы предприятий, где мы были, полностью нас поддержали.

Фото из архива "НГ"

Вопрос о переименовании улиц в Рудном обсуждают давно. Еще в 2018 году рабочая группа по вопросам ономастики отдела культуры и развития языков провела мониторинг по изучению истории названия 232 городских улиц и пришла к выводу, что наименования 11-ти из них уже не отвечают сложившимся реалиям.

В феврале 2024 года акимат Рудного провел на своем сайте опрос о изменении названий трех улиц. У горожан спрашивали, согласны ли они на переименование ул. 50 лет Октября в улицу имени А. Байтурсынова, ул. 40 лет Октября в улицу имени Михаила Сургутанова, ул. Восточная в ул. Сарыбай. С такой инициативой в акимат поступило обращение, под которым подписались 778 горожан. Аким Рудного Виктор ИОНЕНКО сообщал тогда же, что за первые 10 часов поступило около 10 000 голосов, которые разделились примерно пополам. При этом градоначальник признавал, что в Рудном "есть ряд улиц, которые носят, наверное, устаревшее идеологическое название".