Аким Рудного Виктор ИОНЕНКО 20 февраля прокомментировал опрос о необходимости переименования трех улиц города: ул. 50 лет Октября в ул. Байтурсынова, ул. 40 лет Октября в ул. Сургутанова, ул. Восточную в ул. Сарыбай. Обращение с такой инициативой поступило в акимат две недели назад, под ним подписались 778 горожан.

- Ономастическая комиссия уже дважды собиралась, мы просмотрели все варианты, изучили разные предложения, - рассказал Ионенко. - После встречи с инициативной группой мы вынесли такое решение - действительно сегодня есть ряд улиц, которые носят, наверное, устаревшее идеологическое название. И с целью изучения мнения наших жителей мы решили провести опрос. Он нужен, чтобы мы понимали, насколько такие предложения поддерживает или не поддерживает население. Сегодня утром мы опубликовали опрос с тремя вопросами. За первые 10 часов поступило около 10 000 голосов. Пока порядка 47-49% жителей поддерживают переименование, 51-52% по разным улицам высказались против.

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Итоговые данные будут изучать в акимате, но они не имеют юридического статуса и ни к чему не обязывают власти.

- Сейчас о каком-либо решении мы не говорим, - сказал Ионенко. - Мы не говорим, что эти улицы действительно будут переименованы. Мы сейчас должны изучить этот вопрос. Для нас важно, чтобы это было общее решение всех жителей города. Если этого общего решения мы не достигнем, то переименование не состоится. Помимо этого есть определенный порядок, согласно которому ономастическая комиссия областного и республиканского уровня будет рассматривать наши предложения. Есть еще депутаты маслихата, которые тоже могут высказать свое отношение к вопросу. Мы же просто хотим понять - готовы жители к переименованию или нет.

Аким Рудного пообещал продолжить встречи с инициативной группой, добавив, что "резких движений никто делать не будет".

- Если жители подовляющим большинством поддержат переименования, то комиссия продолжит работу. Если нет, то работа будет приостановлена, - резюмировал аким Рудного.

Фото Георгия ГОВОРОВА