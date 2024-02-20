Сообщение о проведении онлайн-опроса было опубликовано утром 20 февраля, на странице аппарата акима города в Инстаграм. Опрос касается трех улиц, пройти его можно на сайте акимата, передает ИА "Город".

«На основании рекомендации членов рабочей группы по ономастике, акимат города Рудного с 20 по 24 февраля 2024 года проводит среди жителей города Рудного онлайн-опрос по переименованию улиц.

Опрос можно пройти на сайте акимата города Рудного, на казахском или русском языках (для этого необходимо в правом верхнем углу выбрать язык). Активная ссылка здесь

Онлайн-опрос касается трех улиц Рудного. Так, у горожан спрашивают, согласны ли они на переименование ул. 50 лет Октября в улицу имени А. Байтурсынова, ул. 40 лет Октября в улицу имени Михаила Сургутанова, а ул. Восточная в ул. Сарыбай.

Как видим, Михаила Сургутанова - летчика, благодаря которому было обнаружено месторождение железной руды, включили в ономастический список.

Отчеты о мероприятиях по вопросам ономастики появлялись с начала февраля в Инстаграм-аккаунте городского отдела культуры и развития языков. В частности, была размещена информация о следующих мероприятиях:

- встреча акима Рудного В. Н. Ионенко с населением по вопросу переименования улиц, в ходе которой была определена инициативная группа;

- заседание рабочей группы при акиме Рудного по вопросам ономастики, в ходе которого рассматривался вопрос о переименовании улиц.

- совместное заседание рабочей группы по вопросам ономастики и инициативной группы от жителей. Обсужден алгоритм переименования улиц.

О последнем заседании стало заранее известно журналисту портала iagorod.kz, однако в участии СМИ было отказано. Издание направило журналистский запрос в отдел культуры акимата Рудного.

Пока лишь известно, что в инициативную группу жителей города, которая выступает за переименование улиц, входит около 800 человек.