Судебное разбирательство по иску перевозчика Александра БРУНЕРА развивалось самым необычным образом. Сначала предприниматель заявил отвод судье Аскару БЕКЕНОВУ, а после и вовсе отозвал свой иск. Что случилось?

Фото из архива "НГ"

Напомним, Брунер просил признать незаконным одностороннее изменение договора и обязать акимат Костаная восстановить количество работающих автобусов. В конце августа власти областного центра приняли решение оптимизировать 14 автобусных маршрутов. Отмечалось, что необходимо экономить бюджетные средства, которые перевозчики получают в качестве субсидий. В иске речь идет только о тех маршрутах, которые обслуживает ИП «Брунер» - №№ 2, 3, 13 и 25.

Заседание суда сегодня, 20 ноября, началось с заявления Александра Брунера:

- Судья в процессе судебного разбирательства должен вести себя так, чтобы своим поведением формировать уверенность в обществе в честности, добросовестности и неподкупности судей. Это закрепелено в Кодексе судейской этики. Однако по настоящему делу судья Бекенов неоднократно совершал действия, которые вызывают обоснованные сомнения в его беспристрастности.

Брунер отметил, что судья "неоднократно прерывал представителей ИП, снимал их вопросы, в то время как представителю ответчика предоставлял полную возможность в изложении их позиции".

- Более того, судья оказывал ответчику помощь в формировании ответов, что недопустимо в условиях принципов состязательности и равенства сторон, - продолжил предприниматель. - На первом заседании 11 ноября несмотря на то, что процесс проходил в офлайн-режиме, разрешил представителю отдела ЖКХ Нурдаулету Бейсенову участвовать через видеосвязь. Представитель истца указал на отсутствие полномочий у Бейсенова, однако суд вновь сделал исключение и разрешил предоставить доверенность позднее, вместо того, чтобы отстранить его от участия. Без доверенности участвовал и представитель ТОО "AlemPay". 22 октября суд обязал ответчика представить сведения по перевозчикам до 7 ноября. Однако это требование было проигнорировано и документы мы получили лишь 10 ноября. Суд не отметил нарушения.

Истец просил и другие документы, которые в итоге либо были приложены за день до судебного заседания, либо вовсе не были представлены. И суд, по мнению Брунера, никак не отрегировал на эти нарушения.

- С учетом изложенного заявляю об отводе судьи специализированного межрайонного экономического суда, - резюмировал Александр Брунер.

Судья Аскар Бекенов объявил перерыв на 30 минут для изучения ходатайства. А после отклонил заявление об отводе.

- В связи с неудовлетворением заявления об отводе судьи, для дороботки искового заявления и уточнения исковых требований прошу исковое заявление ИП "Брунер" оставить без рассмотрения, - заявил юридический консультант Павел ТРАВКИН, представляющий интересы перевозчика.

Суд эту просьбу удовлетворил.

- Мы, конечно, будем подавать новый иск с учетом доработок, - сообщил "НГ" после суда Брунер. - Пока не могу рассказать, что именно мы будем дорабатывать. Но есть над чем работать.

Фото автора





