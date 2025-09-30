Подозреваемого в двойном убийстве в Аулиекольском районе задержала полиция
30 сентября 2025, 09:40 | Криминал
51-летнего мужчину подозревают в совершении особо тяжкого преступления против своей семьи в Аманкарагае.
- Подозреваемый уже дал признательные показания и водворен в изолятор временного содержания, - сообщила сегодня пресс-служба департамента полиции Костанайской области. – Возбуждено уголовное дело, следствие тщательно выясняет все обстоятельства.
Напомним, об убийстве женщины и ее сына стало известно вчера, 29 сентября. Согласно ориентировке, распространившейся в соцсетях, тела нашла девочка, дочь погибшей, и сообщила об этом прохожему.
Последние новости
30.09.25 10:34 Как выбрать арматуру для строительства дома в Казахстане
30.09.25 08:59 Нового главного прокурора назначили в Костанайской области
29.09.25 21:32 Размышления об искусстве полемики - Как споры в Интернете превращают в манипуляцию и что этому можно противопоставить
29.09.25 20:07 Где учиться работе с искусственным интеллектом
29.09.25 19:19 Подсмотрели в Китае - Пешеходный переход с подсветкой установят на одной из улиц Костаная
29.09.25 17:13 Проходим, не задерживаемся - Этой ночью костанайцев ждет морозец, а утром гололед. Что еще готовит нам погода?
29.09.25 16:26 Тротуары на Володарского - Когда дорожный ремонт в Рудном радует, а детали разочаровывают
29.09.25 15:45 Возможную ориентировку на подозреваемого в двойном убийстве в Аулиекольском районе распространяют в мессенджерах
29.09.25 14:29 Двойное убийство расследуют в Аулиекольском районе
29.09.25 13:42 «Тобол» в заключительных домашних матчах чемпионата Казахстана по футболу обеспечил себе место в тройке призеров, отрепетировав предстоящий финал Кубка РК
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.