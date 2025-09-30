Новости

Подозреваемого в двойном убийстве в Аулиекольском районе задержала полиция

30 сентября 2025, 09:40 |  Криминал

51-летнего мужчину подозревают в совершении особо тяжкого преступления против своей семьи в Аманкарагае.

- Подозреваемый уже дал признательные показания и водворен в изолятор временного содержания, - сообщила сегодня пресс-служба департамента полиции Костанайской области. – Возбуждено уголовное дело, следствие тщательно выясняет все обстоятельства.

Напомним, об убийстве женщины и ее сына стало известно вчера, 29 сентября. Согласно ориентировке, распространившейся в соцсетях, тела нашла девочка, дочь погибшей, и сообщила об этом прохожему.