В сообщении, которое сейчас распространяют в чатах, автор рекомендует лишний раз не выходить на улицу из дома или с места работы. Причина - поиски подозреваемого в двойном убийстве в селе Аманкарагай.

- Тут в Аманкарагае два трупа обнаружили. Дороги перекрыли, ищут человека везде сейчас, - комментирует автор. - Если на работе, старайтесь там и находиться, если вы находитесь дома, закройте двери и не открывайте незнакомым лицам. Близких-родных предупреди, пусть будут в курсе.

В департаменте полиции Костанайской области на запрос "НГ" сообщили, что по факту особо тяжкого преступления возбуждено уголовное дело.



- В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемого, а также необходимые следственные действия в ходе которых будут установлены все обстоятельства произошедшего, - комментируют в ведомстве. - Иная информация в интересах следствия не разглашается.