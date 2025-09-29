Возможную ориентировку на подозреваемого в двойном убийстве в Аулиекольском районе распространяют в мессенджерах
29 сентября 2025, 15:45 | Криминал
Согласно ей, об убийстве двух человек в селе Аманкарагай сообщил местный житель. К нему на улице подошла девочка, которая рассказала, что ее мама и брат лежат дома на полу. В совершении преступления подозревается взрослый мужчина. Кем он приходится погибшим, не сообщается.
Факт обнаружения двух трупов в полиции ранее подтвердили.
"НГ" запросила комментарий в департаменте полиции об распространяемой ориентировке. На наш вопрос в ведомстве вновь пояснили, что ведется розыск подозреваемого и иная информация в рамках следствия не разглашается:
- В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемого, а также необходимые следственные действия в ходе которых будут установлены все обстоятельства произошедшего.
