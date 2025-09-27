В субботу, 20 сентября, Жастар Сарайы превратился в мир супергероев, магов и аниме-персонажей. Здесь прошел Fanfestkst 2025 - самый масштабный фестиваль гик-культуры в Костанайской области. Около 2 500 человек, в основном школьники и студенты, пришли в косплее и на время стали персонажами комиксов и игр.

Парад антагонистов

В июле я побывал на Comic Con 2025 в Астане и невольно сравнивал его с костанайским фестивалем. Конечно, масштаб разный, но атмосфера в Жастар Сарайы оказалась ничуть не менее искренней. А среди участников я заметил много знакомых лиц из Костаная и области, с которыми мы встречались летом в столице.

На фестивале я встретил представителей субкультуры фурри - они часто перевоплощаются в антропоморфных животных

Fanfest проходит в Костанае во второй раз. Первый - в ноябре прошлого года - собрал около тысячи зрителей. В этот раз участников и гостей значительно больше.

Фойе Жастар Сарайы заполнили десятки героев и злодеев: рядом с Человеком-пауком можно было встретить персонажей из аниме, а чуть поодаль - героев корейского сериала «Игра в кальмара».

Косплеер в образе Доктора Октавиуса из Marvel

Главной темой фестиваля стали Villains - злодеи. Поэтому на площадке можно было встретить Доктора Октавиуса из вселенной Marvel, Харли Квин из DC и других харизматичных антагонистов. Этот мотив особенно ярко проявился в главном событии фестиваля - конкурсе косплея. Всего соревновалось более 70 участников в пяти номинациях: Villain Cosplay, одиночное и групповое дефиле, Cosplay Dance и косплей-сценка. Для многих это был первый опыт, и зал щедро поддерживал новичков аплодисментами.

21-летняя жительница Костаная Мируерт МАТЫШЕВА в обычной жизни работает продавцом мороженого. На Fanfest она выступала в образе персонажа Смерть-13 из аниме «Невероятные приключения ДжоДжо».

Мируерт Матышева - слева

- Костюм я создавала около двух недель, все делала своими руками, - рассказала девушка.

21-летний Глеб СЕРГИЕНКО и 25-летний Станислав СВЯТОКУМ решили не участвовать в конкурсе, но пришли в образах. Станислав примерил костюм Джокера, а Глеб придумал уникальный образ с помощью нейросети.

Станислав Святокум (слева) и Глеб Сергиенко

- Все обычно берут готовые образы, а я решил создать своего персонажа, и ChatGPT помог мне это сделать. Это уличный воин, демон и убийца. На его создание меня вдохновило посещение Comic Con в Астане в этом году, - поделился Глеб.

- В прошлом году на Fanfest я был в образе чумного доктора, - вспомнил Станислав, - а на прошлогоднем Comic Con - Кенпачи Зараки из аниме и манги «Блич».

«Уютная посиделка»

Хедлайнерами фестиваля стали опытные косплееры, многие из них уже не раз выступали в Астане.

23-летняя дизайнер Альбина ДВОРАНОВИЧ (Adam D) снова предстала в образе Грелля Сатклиффа из аниме-сериала «Темный дворецкий». Напомним, ранее мы уже писали про увлечение Альбины косплеем.



- Костюм я создавала вручную, готовила 3-4 месяца. На прошлом Fanfest я была в образе Дэндзи из «Человека-бензопилы», - отмечает Альбина. - Сейчас вижу, что людей стало гораздо больше, и это радует. Fanfest по сравнению с астанинским Comic Con - более уютная, домашняя посиделка, но ребята только начинают, и это очень здорово.

30-летний костанаец Евгений БИБИКОВ, владелец тату-студии, вышел на сцену в образе Геральта из Ривии. Ранее мы писали об образах Евгения подробнее.

Алматинская судья Nix_Cosplays в образе Йеннифэр и Евгений Бибиков в образе Геральта из вселенной «Ведьмак»

- Костюм я делал почти два года, из кожи, с помощью друзей, - рассказал он. - Геральт - такой уставший мужик, ищущий заказы. И я себя с ним ассоциирую: когда только начинал работать тату-мастером я тоже искал заказы.

По ощущениям Евгения, в Костанае фестиваль более «ламповый»:

Гости фестиваля часто фотографировались с косплеерами. В центре внимания был и Геральт из Костаная

- Даже в гримерке есть вода, а на Comic Con такой роскоши не было. У нас все домашнее, но именно отсюда можно классно стартануть.

Еще одним хедлайнером и, скорее всего, самым старшим участником фестиваля стал 48-летний стилист из Житикары Кайрат ТЛЕУБАЕВ (kayrat_sparrow). Он выступил в образе барбера XVIII века со стимпанк-элементами.

- Мне понравилось, что у нас много талантливой молодежи, мы можем передавать им опыт, - сказал он, заметив при этом нехватку магазинов и небольших аттракционов на фестивале.

27-летний радиотехник Абай САЙНБЕКОВ не был заявлен хедлайнером, но в Астане уже выступал и прошел в профессиональный конкурс, а на Fanfest предстал в роли короля-чародея Ангмара из «Властелина колец».

Cудья Jack Igi (слева, образ - Анакса из игры Honkai: Star Rail) и Абай Сайнбеков в образе короля-чародея Ангмара из «Властелина Колец»

- Все делаю сам - это 3D-печать, - отметил Абай. - Рад, что костанайское гик-комьюнити растет. Главное отличие Fanfest от Comic Con в том, что у нас некоммерческий формат и бесплатный вход - все на энтузиазме организаторов.

Среди приглашенных судей была 30-летняя Alice Asylum из Караганды, которая на Comic Con в Астане выступала в образе Джинкс, а на Fanfest пришла в образе Харли Квин (комикс-версия).

- Здесь просторнее, хорошее освещение, есть фуд-корт и интересные стенды. Сцена на Fanfest больше, чем на Comic Con, мне очень понравилось, - отметила Alice.

И подчеркнула, что в Караганде раньше проходили подобные фестивали, но сейчас местные власти их запрещают, поэтому посещение Fanfest в Костанае для нее особенно ценно.

Примерить другую личность

В спецноминации жюри отметило костанайского психолога и сексолога Владимира АЛЕКСАНИНА, который выступил в образе Аида из мультфильма «Геркулес». Голубая кожа, огненно-синие волосы и выразительная мимика - на грим понадобилось около трех часов. К номеру Владимир подготовил стихотворение и аудиотрек с измененным голосом.

Фото из личного архива Владимира АЛЕКСАНИНА

- Я шел не за победой, а за атмосферой и закулисьем, - говорит он. - Но приятно, что зрители тепло приняли образ.

Владимир дал развернутый комментарий о пользе косплея с точки зрения психологии:

Фото из личного архива Владимира АЛЕКСАНИНА

- Косплей - это не бегство от реальности, а способ прожить ее ярче. Костюм позволяет примерить другую личность и попробовать роли, которые в обычной жизни недоступны. Для подростков это безопасный способ исследовать идентичность, а для взрослых возможность вернуться к игре и творчеству. Участие в косплее способствует преодолению социальных барьеров, развитию творческих навыков, укреплению уверенности и улучшению эмоционального состояния.

Алексанин опубликовал в своем телеграм-канале развернутую заметку о психологической пользе косплея - от формирования идентичности до снижения тревожности через творческую самореализацию.

Юлия Кригер (слева) и Алёна Иванова

Студентки КРУ 19-летняя Юлия КРИГЕР и 23-летняя Алена ИВАНОВА стали победительницами в одной из ключевых номинаций «Групповое дефиле». Девушки выбрали образы персонажей «Отеля Хазбин»: Юлия вышла в образе Ниффти, Алена перевоплотилась в Аластора. На сцене они выглядели как команда: сыгранные движения, уверенные голоса и тщательно продуманные костюмы произвели сильное впечатление и на жюри, и на зрителей.

Участницы признались: путь к этой победе был непростым.

- Нам симпатичны эти персонажи, да и они чем-то похожи на нас: вечно улыбчивый и харизматичный Аластор, маленькая, милая и дружелюбная Ниффти, - поделились девушки. - Готовиться к фанфесту мы начали еще в июне. На костюмы и образы мы потратили два месяца. Самым трудным и долгим был пошив костюмов - это наш первый опыт создания образов своими руками. Мы безумно рады и счастливы услышать, что выбрали именно нас, что наши старания заметили и они были не напрасны. В прошлом году мы участвовали впервые, в этом году постарались на славу, потому что в прошлом у нас были купленные костюмы или сделанные из вещей, которые уже были в гардеробе. Из-за этого тогда потерпели поражение, но в этом году одержали победу. Если Fanfest будет проводиться и дальше, мы обязательно будем участвовать. Уже начинаем готовиться к следующему году.

Их победа стала доказательством того, что первый неудачный опыт - не повод сдаваться. Именно ради этого и задумывался Fanfest, чтобы дать молодым косплеерам возможность попробовать свои силы, поверить в себя и показать, что гик-культура живет и развивается даже вдали от столиц.

Глеб Футман (справа) и косплеер в образе персонажа из компьютерной игры Cyberpunk-2077

- Идея создания фестиваля была моя и моего координатора Сергея Ивашешина, - рассказал «НГ» организатор и ведущий Fanfest 2025, руководитель «Команды волонтеров Энканто» Глеб ФУТМАН. - Еще в детстве я был на Comic Con в Чикаго и мечтал сделать что-то подобное в Костанае. Мы вдохновлялись американским Comic Con, но каждый раз добавляем что-то свое. Мы рады, что у нас есть своя аудитория и что гик-культура развивается в регионе.

Глеб Футман в образе персонажа из игры Deltarune

По словам Глеба, найти дату для фестиваля было непросто, но администрация Жастар Сарайы поддержала проект, предоставив площадку бесплатно. Вход тоже оставался свободным - фестиваль прошел на личные средства волонтеров и при поддержке спонсоров.

К концу дня жюри подвело итоги: победители в номинациях получили дипломы и призы, а зал еще долго не отпускал участников аплодисментами.

Fanfest постепенно превращается в традицию. Он показал, что в Костанае есть большое, активное и талантливое гик-сообщество, которое не только вдохновляется крупными фестивалями, но и формирует свою особенную атмосферу - душевную, «ламповую» и по-домашнему теплую. И при должной поддержке и сохранении энтузиазма он способен вырасти в региональную альтернативу столичного Comic Con.

Фото автора