В конце июля 29-летний тату-мастер из Костаная Евгений БИБИКОВ принял участие в конкурсе косплея на фестивале Comic Con - 2024 в Астане в образе главного героя книг, видеоигр и сериала «Ведьмак» Геральта из Ривии. О конкурсе и своей роли Евгений рассказал корреспонденту «НГ».

Евгений Бибиков в образе Геральта из Ривии...

Роковой медальон

Любовь к творчеству у Евгения с детства.

- Родители показали мне, что это такое, хотя сами ничем таким не занимались, - вспоминает он. - Любил рисовать, мне всегда нравилось кино, мультфильмы, книги, игры. В детстве хотелось попасть в этот выдуманный мир, а уже в подростковом возрасте как-то приобщиться.

Когда учился в колледже, параллельно занимался гримом, создавал его на разных праздничных мероприятиях вроде Хэллоуина или Нового года.

- Мы искали с подругой в Интернете разные способы нанесения татуировок и пробовали друг на друге техники, - рассказывает он. - Получалось даже что-то заработать. А когда заканчивал 4-й курс, понимал, что нужна какая-то постоянная работа, которая не будет душить творческие порывы и принесет хоть какие-то деньги. Я периодически выкладывал свои рисунки в Интернет. Иногда люди спрашивали, можно ли их использовать в качестве эскиза для татуировки. Тогда мне и пришла в голову идея сделать татуировку самому.

После этого и открыл тату-студию. Появились первые деньги, захотелось потратить их на путешествия. Летал в основном в тропические страны с пересадкой в Москве. Пересадки были довольно длинные, оставался в столице России на день-два.

- В одну из поездок нарвался на рекламный баннер московского Comic Con, решил сходить, и меня затянуло, как говорится, - говорит Евгений. - Атмосфера, люди и, конечно, косплееры в невероятно реалистичных костюмах оставили отпечаток на моей психике. (Косплей - это перевоплощение в различные роли, переодевание в костюмы и передача характера персонажей компьютерных игр, кинематографа, литературы, комиксов, аниме и манги - «НГ»).

На фестивале было много лавочек с сувенирами, в одной из них увидел ведьмачий медальон, очень качественно сделанный и максимально похожий на игровой вариант. Евгений решил, что это будет первый элемент его косплея.

Доспехи из принтера и кожи

- Но Ведьмак был не первым образом, который был готов, - отмечает он. - В тату-студию ко мне приходили интересные люди, приносили необычные сувениры: значки, наклейки, плакаты. Однажды пришли ребята, которые занимались 3D-печатью, и принесли шлем из сериала «Мандалорец». Я его поставил на полку. И стоял бы он там красивый, если бы мне на глаза не попался очередной рекламный баннер о Comic Con в Астане. После этого и загорелся! На тот момент, тоже благодаря «татуировочным» знакомствам, у меня появился друг Анатолий, который бывал на косплей-мероприятиях и горел этой темой. У него был ряд технических знаний и опыт работы.

...и Мандалорца

Анатолий и Евгений начали создавать костюм Мандалорца: за основу взяли шлем и распечатали оставшиеся детали доспехов на 3D-принтере.

Детали костюма Мандалорца Евгений и его товарищи создавали на 3D-принте

- Печать костюма на таком принтере только звучит легко, на самом деле это очень трудоемкий процесс, - отмечает Евгений. - Принтер нужно настроить вручную. Бывает, что слои ложатся неправильно, из-за этого пластик становится пористым. Нормально загрунтовать его для покраски не получится, приходится перенастраивать печать и печатать деталь заново. Кроме того, деталь нужно подогнать под размер, зашлифовать, спаять, подобрать цвет и покрыть лаком, после чего состарить. В общем, с Анатолием мы провели немало времени, занимаясь костюмом. Также я искал, где и как сделать кожаные элементы костюма. В итоге нашел в Интернете парня, который шил в городе кошельки и ремни из кожи, написал ему и предложил необычный заказ. Он, на мое удивление, не отказался! А до него три или четыре человека отказались.

Так у Евгения появился еще один товарищ - Сергей.

Кольчуга - один из основных элементов при создании костюма ведьмака

- Мы с ним долго думали, какую кожу заказать, как это все делать, вплоть до цвета ниток на швах. В итоге после кучи неудачных попыток довели дело до киношного варианта. Мне повезло, что я встретил таких же дотошных друзей, как и я сам, - отмечает косплеер. - Каждый раз, когда мы с ними что-то делаем, опираемся на первоисточник и по миллиметру сравниваем оригинал и то, что получается у нас. Ведьмака мы делали уже после Мандалорца, в основном с Сергеем, а Анатолий занимался его главным протагонистом - Эридином. Печать полноразмерного доспеха - это очень трудоемкий, сложный и длительный процесс. Но не менее трудоемкий, чем работа с кожей - плечи в итоге мы перешивали четыре раза! Сначала не представляли, как пришить кольчугу. Спустя некоторое количество неудач до нас дошло. И с любым косплеем так: никакого руководства или инструкции в Интернете, как правило, нет, все приходится придумывать с нуля. Благо Анатолий занимался историческим фехтованием, и у него есть некоторое представление о том, что такое средневековый доспех, поэтому нам было на что ориентироваться.

"И к тебе становятся в очередь"

В костюме Мандалорца Евгений участвовал в прошлогоднем Comic Con в Астане. Отмечает, что в прошлом году фестиваль был немного масштабнее, чем в этом.

Евгений и его товарищи на фестивале Comic Con - 2024 в Астане. В центре - датский актер Мадс Миккельсон

- Честно, я не знаю, с чем это связано, но ощущение, что в этом году немного сэкономили, возможно, из-за того, что увеличили призовой фонд, - размышляет он. - Для меня участие в прошлом году было как праздник, особо не думал о том, что можно занять какое-то место. На выступлении отлетел наплечник, потому что я не репетировал, перед выходом на сцену накидал в голове, что буду делать, и пошел. Доставая винтовку из-за плеча, ремешком задел наплечник. Ребята думали, что это был продуманный элемент - выглядело, как будто мне его отстрелили.

На фестивалях все самое крутое происходит в гримерках: знакомства, помощь кому-то из косплееров в надевании костюма, обсуждение, кто как и из чего что делал, советы и коллаборации.

- Даже если ничего не выигрываешь, это не перекрывает те эмоции, когда в зале к тебе выстраивается очередь из желающих сфотографироваться, - говорит Евгений. - Некоторые даже берут автографы!

Кстати, выяснилось, что Евгений чем-то похож на актера Педро Паскаля, который играет Мандалорца. Когда он дожидался, пока люди немного разойдутся, чтобы снять душный шлем, посетители оборачивались и снова подходили для фото.

- Вообще, я думаю, каждая знаменитость хотела бы так: надеваешь костюм, и тебе не дают прохода, снимаешь, и все, никто тебя не узнает, - улыбается парень.

Евгений в образе ведьмака Геральта (cправа) и Анатолий в образе эльфа Эредина на Comic Con-2024 в Астане

В этом году Евгений и Анатолий участвовали в костюмах ведьмака Геральта из Ривии и черноволосого эльфа, Короля Дикой Охоты Эредина Бреакк Гласа.

- Мы стояли на фотозоне почти по два часа без остановки! Несмотря на то, что людей, посетивших фестиваль, было меньше, внимания получили в разы больше, чем я один в прошлом году, - отмечает Евгений. - Но пространство было организовано похуже, его было заметно меньше, из-за чего столпотворение в некоторых местах было очень некомфортным. Гримерки в прошлом году тоже были заметно лучше: душевые и отдельная зона, огороженная дверьми от фестиваля. А сейчас их отделили перегородками за сценой. Мало того что нас постоянно глушило звуком, так еще и свет от софитов периодически просто отключали! Но некоторым понравилось, потому что можно было подойти к знаменитостям без очереди, взять автограф и сфотографироваться.

«Пробовать, пробовать и пробовать!»

Евгений планирует довести образ Ведьмака до идеала.

- Перчатки и корсет почти полностью переделываю, хочу сделать костюм более подвижным, - говорит он. - Также Мандалорца планируем перекрасить, ждем краску из Штатов, у нас нигде не найти такую. Перепечатаем с Анатолием большую часть доспеха. Также хотим добавить светодиодные экраны и поставить в реактивный ранец дым-машину.

У Евгения и его товарищей есть идеи по несложным косплеям, состоящим из пошива и грима. В следующем году планируют поехать на Comic Con еще большим составом и наконец-то занять какое-то место или победить в какой-нибудь номинации.

- Хотя многие говорят, что с первого косплея у меня получилось попасть в профессионалы, и это уже круто, но все же хочется хотя бы попасть в финал, - планирует Евгений. - Ребята в гримерке подсказывали, чего не хватило для этого. Сейчас исправляем такие косяки, как укладка парика, висящая кольчуга... Также хотим побывать на российских фестивалях Epic Con Russia и REDCON, но уже без спешки, ведь к Comic Con в Астане готовились впопыхах: я попал в аварию буквально в день подачи заявки, некоторое время был в больнице, ну и пострадала немного рука. Зато благодаря спешке и подготовке немного забыл о ней, рука восстанавливается быстрее, чем должна.

По словам Евгения, при создании костюмов у него нет никаких секретов, все придумывается в процессе работы:

- Все лайфхаки - это и есть самый интересный процесс. Главное - гореть идеей и не думать о том, что что-то может не получиться. Пробовать, пробовать и пробовать! Единственный совет - это использовать для первых попыток недорогие материалы: пищевую пленку, скотч, фетр и кожзаменитель. Семь раз отмерь - один раз отрежь! Мы, конечно, этому правилу не следовали и делали все сразу, поэтому на сам костюм было потрачено очень много ресурсов.

Фото из личного архива Евгения БИБИКОВА