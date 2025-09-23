В августе в Казахстане начали продавать мясо сайгаков. Корреспондент Informburo.kz выяснил, сколько и в какую цену его реализовали.

Фото Informburo.kz

По данным территориальных департаментов торговли, в стране работает 21 убойный пункт, расположенный в восьми регионах. На этих объектах забили 40 тысяч туш сайгаков. Позже заводы и комбинаты реализуют мясо как внутри региона, так и направляют его в другие.

Мясо сайгаков можно купить в следующих городах и областях:

Астана – по 1600 тенге за килограмм;

Алматы – по 1600 тенге за килограмм;

Актобе – по 1300 тенге за килограмм;

Жезказган – по 1500 тенге за килограмм;

Костанай – по 1500 тенге за килограмм;

сёла и населённые пункты Костанайской области – от 1200 тенге за килограмм;

Кызылорда – по 1500 тенге за килограмм;

Тараз – по 1300 тенге за килограмм;

Уральск – по 1500 тенге за килограмм;

населённые пункты Мангистауской области – от 1300 тенге за килограмм;

Западно-Казахстанская область – от 1300 тенге за килограмм.

Напомним, на последней ярмарке в Костанае, прошедшей 6 сентября, сайгу продавали по 1700 тг за килограмм.

Фото из архива "НГ"

Также в ЗКО компания "Кублей" приобрела почти 10 тысяч туш сайгаков для заготовки консервов. Их планируют продавать по 1300 тенге за килограмм.

В Астане спрос на мясо сайгаков не очень высокий: в столице реализовали 2698 туш. В Алматы ещё меньше – 389 туш. Больше всего мясо сайгаков реализовали в ЗКО – около 16 тысяч туш.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства рекомендовали реализовывать мясо сайгаков по цене 1600 тенге за один килограмм.

В конце июня стало известно, что в Казахстане решили регулировать популяцию сайгаков. Их численность достигла 3,9 млн особей. Решение об отстреле приняли, "основываясь на научных выводах, предложениях фермеров и применяемой в мире практике".