В Казахстане ввели дополнительный этап проверки при перевыпуске ключей электронной цифровой подписи, передает Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

Детали сообщили в АО "Национальные информационные технологии".

"В личном кабинете pki.gov.kz при перевыпуске ключей электронной цифровой подписи внедрен дополнительный этап проверки", – поделились в компании.

Дополнительная проверка при перевыпуске ключей осуществляется двумя способами:

С помощью SMS-подтверждения – путем ввода одноразового кода, направляемого на номер мобильного телефона, зарегистрированный в Базе мобильных граждан страны.

Вводом кода с цифрового документа в приложении eGov Mobile.

Скриншот с сайта: АО "НИТ"

Этот механизм не применяется к нерезидентам Казахстана, поскольку у них нет зарегистрированного номера телефона в Базе мобильных граждан.

Принятая мера, по мнению компанию, направлена на повышение безопасности, защиту пользователей от возможного неправомерного использования ключей ЭЦП и делает процедуру перевыпуска более надёжной.

В середине августа стало известно, что в Казахстане начали наказывать за использование чужой электронной цифровой подписи (ЭЦП). По закону в Казахстане электронная цифровая подпись приравнивается к собственноручной подписи владельца.

С 2016 года за незаконную передачу закрытого ключа ЭЦП другим лицам предусмотрена ответственность - штраф составляет от 40 до 590 тысяч тенге. С марта 2025 года также введена ответственность за использование чужой электронной цифровой подписи.