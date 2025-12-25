Сенат Казахстана принял закон об ужесточении наказаний за насилие в отношении медиков в двух чтениях, передает корреспондент КазТАГ.

Источник фото: pixabay.com

«В результате принятия закона обеспечивается правовая защита медицинских работников и водителя транспортного средства скорой медицинской помощи от насилия при исполнении ими служебных или профессиональных обязанностей и создается безопасная рабочая среда, повышается качество услуг», - говорится в заключении сената.

Законом Уголовный кодекс Республики Казахстан дополняется новой статьей 380-3 «Угроза или применение насилия в отношении медицинского работника или водителя транспортного средства скорой медицинской помощи».

Также законом предусматривается следующее наказание за насилие и угрозы в отношении медиков:

за угрозу применения насилия в отношении медработников и водителей бригад скорой помощи – штраф от 200 до 500 МРП, либо исправительных работ в том же размере, либо общественных работ до 300 часов, либо ограничения или лишения свободы сроком до двух лет. При наличии отягчающих обстоятельств – от двух до трех лет ограничения либо лишения свободы;

при применении насилия, не опасного для жизни и (или) здоровья, – штраф от 500 до 1 тыс. МРП, либо исправительных работ в том же размере, либо общественных работ до 600 часов, либо ограничения или лишения свободы сроком от двух до трех лет. Если деяние совершено при отягчающих обстоятельствах, наказание ужесточается – от трех до семи лет ограничения либо лишения свободы;

при применении насилия, опасного для жизни и здоровья, – будет наказываться лишением свободы на срок от пяти до 10 лет. При наличии отягчающих обстоятельств – от семи до 12 лет.

Сенат направил закон на подпись президенту.