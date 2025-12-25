Авария произошла сегодня, 25 декабря, примерно в 14.15, на улице Шакшак Жанибека. Кадры столкновения, в результате которого легковой автомобиль оказался практически нанизан на ковш спецтехники, прислали читатели "НГ". В результате ДТП пострадала 10-летняя девочка.

- Предварительно установлено, что 53-летний водитель погрузчика LW300, выезжая с территории объекта и двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу автомобилю Mitsubishi Lancer, следовавшему по главной дороге по улице Шакшак Жанибека, - сообщили "НГ" в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - В результате ДТП 10-летняя пассажирка легкового автомобиля была доставлена в медицинское учреждение.

По факту ДТП полиция начала административное производство: собран первоначальный материал, проводится проверка.

В управлении здравоохранения сообщили, что состояние ребенка было оценено как средней степени тяжести. После осмотра специалистами ее направили на амбулаторное наблюдение по месту жительства.