Депутат мажилиса Бакытжан Базарбек высказался о предложении запретить казахстанцам использовать пенсионные накопления для оплаты стоматологических услуг, передает Informburo.kz.

Фото Informburo.kz

16 сентября Министерство здравоохранения Казахстана предложило исключить возможность использования пенсионных накоплений для оплаты стоматологических услуг. Как отметил депутат, инициатива связана с махинациями, когда деньги использовали не по целевому назначению. Однако он считает, что следует возбуждать уголовные дела, а не ущемлять права граждан.

"Есть факты мошенничества, махинации, когда под предлогом лечения зубов выводят деньги. У меня с Отбасы банка уже есть материалы, что вывели очень много миллиардов. И теперь полностью хотят эту практику прекратить. Это ненормально. Возбуждайте уголовные дела, привлекайте к уголовной ответственности. Те клиники и те стоматологии, которые причастны, в отношении них нужно возбуждать соответствующее производство, изучать, расследовать. Если эти факты подтвердятся, отзывать лицензии. И всё, закрывать эти предприятия", – сказал Базарбек в кулуарах мажилиса.

Однако депутат считает, что лишать граждан права использовать пенсионные активы для лечения зубов не стоит.

"Генеральная прокуратура совместно с МВД должны расследовать. Я лично сам подключусь… Я так думаю, в принципе, нам нужно после этого заседания прийти к тому, чтобы провести комплексное расследование. Я лично сам подключусь к этому", – заявил депутат.

27 апреля вступили в силу изменения в правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение. Эти меры приняты после многочисленных фактов подделки документов и нецелевого использования средств.

9 сентября председатель Агентства по финансовому мониторингу доложил президенту о нарушениях при использовании пенсионных накоплений. По данным АФМ, из ЕНПФ необоснованно вывели 200 млрд тенге под предлогом оплаты стоматологических услуг.

С 15 сентября Отбасы банк временно приостановил приём заявлений на использование пенсионных излишек для лечения зубов. В этот же день стало известно, что в Атырауской области изобличили пять преступных групп, которые помогали казахстанцам выводить свои накопления из ЕНПФ. Организаторы схемы использовали более 30 стоматологических клиник.