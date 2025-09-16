Министерство здравоохранения Казахстана вносит изменения в приказ от 15 февраля 2021 года "Об утверждении правил использования единовременных пенсионных выплат на лечение". Изменения предполагают полный запрет на использование пенсионных накоплений для лечения зубов, а не временный, как сообщалось ранее, передаёт Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

Как пояснили в Минздраве, такое решение было принято в связи с многочисленными фактами незаконного вывода пенсионных накоплений под видом оплаты стоматологических услуг.

"Проектом предусматривается исключение нормы по использованию единовременных пенсионных выплат на стоматологические услуги, такие как протезирование и имплантация зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений", - указано в проекте документа.

По итогам анализа заявок, поданных на оплату стоматологических услуг, часть средств граждан была выведена в пользу ряда клиник через мошеннические схемы, отметили в Минздраве. В связи с этим с 15 сентября текущего года остановлен приём заявок на финансирование данного вида медпомощи за счёт пенсионных средств.

"По информации Отбасы банка, в период с 2021 года по 20 августа 2025 года через платформу enpf-otbasy.kz было проведено 795 424 транзакций на сумму 757 миллиардов тенге только по цели "Стоматологические услуги". Анализ показал, что более 222 миллиардов тенге были направлены в ТОП-20 стоматологических клиник. Основная часть этих клиник находится в крупных городах Казахстана", - сообщили в ведомстве.

Предлагаемые изменения направлены на повышение прозрачности и обеспечение целевого применения средств в сфере здравоохранения, добавили в Минздраве.

Что произошло

Министерство здравоохранения опубликовало на портале "Открытые НПА" проект приказа, которым предлагается полностью исключить из правил норму об использовании единовременных пенсионных выплат для оплаты стоматологических услуг. Документ вынесен на публичное обсуждение.

Накануне Отбасы банк сообщил, что приём заявлений на стоматологические услуги временно приостанавливается. В банке объяснили это многочисленными фактами нецелевого использования средств и подделки документов.

Материалы с подозрительными схемами Отбасы банк уже передал в правоохранительные органы. Известно, что Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) начало проверки ряда стоматологических клиник, деятельность которых вызывает сомнения в целевом использовании пенсионных излишков. В частности, речь идёт о клиниках в городе Атырау.

Тем временем в Атырау изоляторы временного содержания и стоянка департамента экономических расследований оказались переполнены из-за массовых задержаний по "стоматологическому делу". Число подозреваемых приблизилось к 50-ти.