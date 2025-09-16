Корреспондент Tengrinews.kz поговорила с врачом-урологом Антоном Кистановым, ставшим жертвой нападения в стенах больницы. В июле этого года на него с кулаками набросился пациент прямо в приемном покое Костанайской областной больницы. Молодой врач потерял сознание, оказался в реанимации с тяжелой черепно-мозговой травмой и до сих пор проходит реабилитацию.

Опасное дежурство

Обычный июльский день для хирурга Антона Кистанова не предвещал беду. Со среды на четверг врач дежурил в Костанайской областной больнице, была непростая пятичасовая операция.

Антон Кистанов. Фото Tengrinews.kz

После врача вызвали в приемный покой, он спустился и на этом его воспоминания о том дне, заканчиваются.

"Много-то не расскажу, на сам период получения травмы у меня амнезия и память ко мне до сих пор так и не вернулась. Вернется или нет, наверное, уже и не нужно. Такие события не хочется помнить. Утром я пошел в операционную, оттуда меня вызвали в приемный покой, якобы там обращается пациент с почечной коликой. Я сразу спустился, а дальше я уже очнулся в реанимации, при чем у меня этот период полностью выпал, я открываю глаза со страшнейшей головной болью, вокруг коллеги, везде катетеры стоят", - вспоминает врач.

Когда Антон Кистанов пришел в себя коллеги рассказали, что на него напал пациент. Тот мужчина ранее обращался уже к нему на прием. Со слов врача, он назначил ему лечение, они даже по-дружески поговорили, пожали друг другу руки и разошлись. Однако Антон Кистанов решил подстраховаться и попросил пациента прийти ещё на контроль, что тот и сделал на следующий день.

"Что произошло за этот период времени, я не понимаю. На очной ставке, он тоже объяснить не может причину нападения. Я не помню, а он объяснить не может. Он изначально извинялся, чисто по-человечески я его, правда, простил. Но потом он стал говорить, что я его провоцировал. Тогда стало понятно, что дело нужно довести до конца", - говорит Антон Кистанов.

Антон Кистанов. Фото из личного архива

Реанимация надежды

Антон Кистанов отмечает: у напавшего есть трое детей, но и у него самого семья. Если бы все закончилось трагически, его месячная дочка могла бы так и не узнать своего отца.

"Я понял, что смерть свою не почувствуешь и не поймешь. Транспортировку санавиацией в столицу временами помню. Я периодически был в сознании, помню некоторые эпизоды, когда приходил в себя, потом снова терял сознание. Самое страшное – это реанимация, там все отключается и остается какой-то животный инстинкт – выжить. Теряется ориентир по времени, в сутках и днях", - говорит врач, оказавшийся на грани жизни и смерти.

Пока врач на больничном, проходит реабилитацию и восстанавливается. Гематома, полученная в результате черепно-мозговой травмы еще есть. Он быстро утомляется, читать и писать пока много не может. Последствия после такой травмы достаточно серьезные. Только гематома будет рассасываться в течении полугода.

Очная ставка

Напавший на Антона Кистанова пациент сейчас находится под арестом. Мужчина имеет несколько непогашенных судимостей и неоднократно привлекался к ответственности.

Антон Кистанов. Фото Tengrinews.kz

"Сначала он извинялся, а потом начал в итоге обвинять меня, что будто я его провоцировал. Но надо четко понимать, доктор – на работе, у нас нет такой цели навредить человеку, обидеть или сделать инвалидом. У нас цель помогать людям. Тем более приемный покой - это всегда экстренные моменты, ты туда спускаешься, с целью помочь, какая там могла быть провокация или конфликт. Ладно, когда человек пьяный или под наркотиками, но ты и при этом идешь помогать", - говорит врач.

Диагноз, с которым мужчина пришел на прием, Антон Кистанов раскрывать не вправе. Но отмечает, что этот недуг лечится амбулаторно, не требует срочного вмешательства и обычно не сопровождается выраженными болевыми ощущениями.

Медики под защитой

Инцидент с Антоном Кистановым в Костанае стал толчком к пересмотру законодательства: обсуждаются поправки, которые должны обеспечить большую защиту врачам и предусмотреть более жесткую ответственность за нападения.

Пострадавший хирург отмечает, что появление поста полиции в приемном покое – хорошая идея. Именно там, по его мнению, медики нуждаются больше всего в защите.

"Министр здравоохранения, когда меня навещала, она еще сказала, что пока в разработке и планах – нагрудный видеорегистратор. Для врачей в приемных покоях это очень необходимо. Ладно уже оскорбления - врачи привыкли к ним. Много агрессивных людей, это часто в приемном покое, там самые такие основные моменты происходят", - рассуждает врач.

Антон Кистанов говорит, что в обществе всё чаще складывается негативное мнение о врачах. Он считает важным обращать внимание и на хорошие примеры работы медиков, которых немало.

Антон Кистанов. Фото из личного архива

"Когда кто-то из врачей оступился, это освещается везде, а сколько мои коллеги проводят замечательных операций, сколько жизней спасают, внедряют новые технологии, спасают безнадежных людей. Если бы это освещали, люди бы видели, как врачи работают, сколько пользы приносят, то думаю, что мнение общества бы менялось. Многие озлоблены на врачей, не знаю с чем связано. Надо показывать настоящую работу", - отмечает он.

Комментируя тему агрессии в отношении врачей, Антон Кистанов сказал, что сейчас в медицине вводится много новшеств, часть из которых пока проходит испытание на практике. При этом, подчеркнул он, врачи делают всё возможное, исходя из своих полномочий.

"Надо понимать, что многое зависит не от самих врачей. Все искренне хотят помочь. Нет такого, чтобы мы приходили на работу с мыслью навредить человеку. Наоборот, хочется помочь как можно быстрее. Многие сравнивают нашу медицину с европейской или американской, но и там есть свои сложности. В Казахстане же помощь зачастую оказывается оперативнее. Думаю, со временем ситуация будет только улучшаться", - делится своими размышлениями Антон Кистанов.

Врач отмечает, что после инцидента, мысли бросить работу вообще не допускал. Его даже приглашали лечить пациентов в клинике другой страны, но он отказался.

Сейчас расследование по факту нанесения вреда здоровью врачу Антону Кистанову уже идет к завершению и в ближайшее время пациент скорее всего предстанет перед судом. Правда, рассматривать дело будут скорее всего не по новым поправкам. Хотя и по нынешнему законодательству подозреваемому грозит не маленький срок.

17 июня в областной больнице Костаная пациент напал на хирурга. Как рассказали в больнице, житель области ждал хирурга, находившегося на операции. Когда врач вернулся, мужчина отказался ждать своей очереди и напал на него с кулаками. Хирург потерял сознание - его госпитализировали в реанимацию в тяжёлом состоянии.

Антон Кистанов работает в областной больнице шесть лет. В результате нападения врач получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжёлой степени и другие повреждения.