Каждый день со страхом ждешь, что еще придумает власть «для народа». Она не устает говорить о демократии, равных правах граждан, но не обращает внимания на то, что экономика нестабильна и неуклонно растет неравенство доходов бедных слоев населения и тех же чиновников и бизнесменов. Читать новость
Давайте уже будем честны перед собой,никто не работает на государство ,люди выходя утром на работу думают прежде всего о себе и о своём благополучии,что там будет с государством всем вообще пофигу,отработал зп получил чем больше тем лучше,вот о чем думает каждый гражданин.
Добринцофф: Давайте уже будем честны перед собой, никто не работает на государство ,люди выходя утром на работу думают прежде всего о себе и о своём благополучии, что там будет с государством всем вообще пофигу, отработал зп получил чем больше тем лучше, вот о чем думает каждый гражданин.
Н.Воронин: А именно с этим у нас и напряженка. Цены на все и постоянно растут. И, кажется, дошли уже до предела. Дальше уже дно. «В 2025 году стоимость хлеба увеличилась на 7,4%. В Костанайской и Акмолинской областях хлеб подорожал на 8,2% и 7,6% соответственно. Меньше всего цены выросли в Мангистауской области - на 0,2%, а в Туркестанской области цена даже снизилась на 1,2%. На фоне роста цен на хлеб фиксируется устойчивое снижение производства свежего хлеба». (Baigenews. 4 сентября 2025 года).
Мангистауской областью (0,2%) подорожание хлеба с Костанайской областью (8,2%) сравнивать некорректно. Мангистауская область - является одним из доноров страны, а мы дотационный регион.
Неоднократно отмечали, в том числе 20.12.2024 года, что четыре региона доноры-Атырауская и Мангистауская, а также города Астана и Алматы, остальные регионы датируются из республиканского бюджета, в том числе и наша. Много чего нужно осуществить, в том числе индустриализацию страны, развит АПК, легкую промышленность, другие отрасли и.т.д.
Про нашу область в заметке по ссылке отмечено: Бюджет Костанайской области на будущий год (2025 г.) составляет 606,1 млрд тенге. Это на 6% больше, чем в текущем году. Соотношение составляющих такое: собственные доходы - 180 млрд тенге, субвенции из республиканского бюджета - 341 млрд тенге, еще 61 млрд - целевые трансферты из него же, оставшаяся сумма - ценные бумаги. Более 300 млрд тенге из бюджета планируется направить на социальную сферу: образование, здравоохранение, соцобеспечение.
Получается 180 млрд тенге собственные доходы, не считая ценных бумаг 402 млрд тенге субвенциями и целевыми трансфертами поступят из республиканского бюджета, а это более 60%. Если не прав, тогда пожалуйста поправьте.
