Житель Алматы решил сделать, как он считал, доброе дело: отремонтировать подъезд многоквартирного дома за собственные деньги. Однако полицейские увидели в его действиях нарушение и выписали штраф, передаёт Tengrinews.kz.

Кадры из видео

Что произошло

Приход участковых инспекторов к подъезду алматинец снял на видео. На кадрах запечатлено, как он объясняет полицейскому, что происходит, и спрашивает, за что ему выписывают штраф. Страж порядка в свою очередь поясняет, что мужчина нарушил правила благоустройства.

"За свой счет делаю ремонт в подъезде, ведутся строительные работы, в конце дня все это убирается. Средь бело дня приехал участковый, выписал штраф в 39 тысяч тенге…" - рассказывает автор видеоролика и обращается к полицейскому с вопросом: "Почему не предупреждение?"

Участковый в ответ объяснил, что не все статьи административного кодекса предусматривают предупреждения, некоторые безоговорочно наказываются штрафом.

Официальный комментарий полиции

В департаменте полиции Алматы прокомментировали действия своего сотрудника.

"27 августа в ходе обхода административного участка участковыми инспекторами полиции был выявлен факт складирования строительных отходов у входа в подъезд жилого дома в Бостандыкском районе. По данному факту в отношении нарушителя составлен административный протокол по части 1 статьи 505 КРКобАП (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений городов и населенных пунктов)", - сообщили в полиции.

В ведомстве подчеркнули, что, независимо от того, ведётся ли ремонт за собственный счёт или иные работы, складирование мусора и создание препятствий для жителей категорически недопустимо.

К слову, статья 505 КРКобАП предусматривает предупреждение.

Напомним, в октябре 2023 года жительница Рудного решила благоустроить палисадник у своего подъезда: посадила цветы и привела участок в порядок. Однако позднее к ней домой пришли представители департамента по управлению земельными ресурсами Костанайской области. Они потребовали убрать все высаженные растения и выписали штраф на сумму более 250 тысяч тенге. Неравнодушные жители города тогда собрали для рудничанки 400 00 тенге. А главный государственный инспектор по использованию и охране земель РК Мурат Темиржанов перечислил ей 130 000 тенге - именно такую сумму женщина заплатила в доход государства с учетом 50% скидки, так как оплатила штраф в тот же день.