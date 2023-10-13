Об этом сообщил главный государственный инспектор по использованию и охране земель РК Мурат ТЕМИРЖАНОВ на своей странице в Facebook. Он также отчитался об исполнении обещания, которое ранее дал жительнице Рудного Людмиле ПИОНТКЕВИЧ.

Фото из архива "НГ"

"Уважаемые читатели, в продолжении темы по ситуации в г. Рудном, получив аванс, выполняю данное ранее мною обещание и возвращаю гр. Пионткевич Л.А. уплаченную ими сумму штрафа, - написал Темиржанов. - В очередной раз приношу Людмиле Анатольевне, её супругу и в их лице ВСЕМ казахстанцам самые ИСКРЕННИЕ публичные ИЗВИНЕНИЯ за произошедшее, в том числе и за своих подчиненных. Остаюсь при своём мнении, во всём должен быть ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ и логика! Необходимые изменения в действующее законодательство будут инициированы. P.S. Скрин чека о переводе ниже".

5 октября Людмилу Пионткевич оштрафовали на 258 750 тенге за захват государственной земли путем высадки цветов и устройства заборчика в палисаднике рядом с многоэтажным домом, где она проживает. Женщина оплатила штраф в тот же день, поэтому в доход государства ушла только половина суммы взыскания. Ее муж, в соответствии с предписанием, выкорчевал цветы и сломал забор.

Скандал прокомментировали Мурат Темиржанов и аким Рудного Виктор Ионенко, которые выразили поддержку Людмиле Анатольевне.

А рудничане собрали для Пионткевич более 400 000 тенге на выплату штрафа.

- Конечно, я была удивлена, я ведь даже не знаю этих людей, хочу всем сказать огромное спасибо, - комментировала Людмила Анатольенвна "НГ" 10 октября. - Эти деньги я пока не трачу, отложила их в стол, так как они могут мне понадобиться для адвокатов и восстановления сада. Мы пока ждем, пока завершатся все разбирательства с участием прокуратуры. Тогда и будем думать - стоит ли восстанавливать наш цветник. Вы сами видите как люди теперь боятся что-либо делать.