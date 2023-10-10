Об этом сообщил блогер Жандарбек БЕКШИН на своей странице в Инстаграм. Сумму штрафа выплатил один из торговых домов, еще 283 000 собрали рудничане через краундфандинг. 5 октября Людмилу ПИОНТКЕВИЧ оштрафовали за захват государственной земли путем высадки цветов и устройства заборчика в своем палисаднике.

Фото из архива "НГ"

- Представители торгового дома вышли на меня, передали деньги, но пожелали сохранить анонимность, - сообщил Бекшин. - Мы также собрали 283 000 тенге в виде частных пожертвований. Кто-то скидывал по 100 или 200 тенге, были и те, кто и 5000 не пожалел. Были даже донаты в 10 000 тенге. В общем получилось больше 400 000 тенге. Может, там и больше денег, но она сама решит, куда их деть. Я надеюсь, что она потратит их на цветы, восстановит палисадник.

Людмила Пионткевич подтвердила, что деньги она уже получила.

Кадр из видео instagram.com/znandarbek_bekshin/

- Конечно, я была удивлена, я ведь даже не знаю этих людей, хочу всем сказать огромное спасибо - сообщила она "НГ". - Эти деньги я пока не трачу, отложила их в стол, так как они могут мне понадобиться для адвокатов и восстановления сада. Мы пока ждем, пока завершатся все разбирательства с участием прокуратуры. Тогда и будем думать - стоит ли восстанавливать наш цветник. Вы сами видите как люди теперь боятся что-либо делать.

Напомним, вернуть рудничанке сумму уплаченного штрафа независимо от итогов расследования пообещал главный государственный инспектор по использованию и охране земель РК Мурат Темиржанов.

