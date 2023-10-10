Историю жительницы Рудного, которую 5 октября оштрафовали за захват государственной земли путем высадки цветов и устройства заборчика в своем палисаднике, комментируют представители как городских, так и республиканских госорганов.

Фото из архива "НГ"

С 5 октября Людмила Пионткевич успела встретиться с городским прокурором и акимом Рудного. Не остался в стороне и главный государственный инспектор по использованию и охране земель РК Мурат ТЕМИРЖАНОВ. Он созвонился с рудничанкой и даже пообещал компенсировать сумму штрафа независимо от итогов разбирательств.

Фото facebook.com/murat.temirzhan

- В настоящий момент Комитет (по управлению земельными ресурсами МСХ - "НГ") проводит внутренний камеральный контроль по данному факту на предмет соблюдения действующего законодательства, - сообщил Темиржанов на своей страничке в "Фейсбуке". - Связался с Людмилой Анатольевной и в ходе разговора принёс ей искренние извинения за произошедшее. И даже если всё действительно было проведено по букве закона, я лично считаю, что везде должен быть здравый смысл и логика. Благоустройство придомовой территории - это ответственная гражданская позиция, заслуживающая, как минимум, уважения. Если же уже оплаченный штраф в правовом поле вернуть не удастся, готов сам лично вернуть вышеуказанные средства Людмиле Пионткевич.

Прокомментировал цветочный скандал и аким Рудного Виктор ИОНЕНКО. Отвечая на вопросы журналистов на аппаратном совещании сегодня, 10 октября, он говорил о том, как эта история отразится на благоустройстве города.

Фото Георгия ГОВОРОВА

- Юридически я не буду комментировать, поскольку этим вопросам занимаются в прокуратуре, - сказал аким Рудного. - Если говорить, как аким города и как его житель, то это (наказывать за цветы у дома - "НГ") в корне неверно. Мы сегодня просим ПКСК совместно с населением работать над благоустройством. И везде мы говорим, что если каждый житель не проникнется, тем, что нужно сделать жизнь лучше... А юридически получается, что мы наказываем. То есть сук, на котором мы сидим, отпили по сути дела. Одним своим решением мы отбили охоту у всех горожан заниматься благоустройством. Поверьте мне, все будет хорошо и все вопросы мы отрегулируем! Юристы дадут оценку, но работу по благоустройству останавливать мы не будем.

По мнению Ионенко, нужно подумать над тем, как узаконить благоустройство придомовой территории. Вариантов несколько: от меморандумов с ПКСК и ОСИ до нового пункта в правилах благоустройства.

- Вариант с кондоминиумом тоже двоякий, так как его можно оформить только по отмостке дома, - сказал Ионенко. - Тогда нам нужно продумать. Может, через маслихат, может, через другие юридические нормы. Мы должны отработать, что территория придомовая не то что должна, она обязана быть благоустроенной. И силами города этого не добиться. Только совместно с гражданами. Поэтому случай Пионткевич - это прецедент. Надеюсь, что законодатели изменят ситуацию. Я знаю, что председатель комитета извинился. Они тоже будут искать варианты. То есть, дело в юридической коллизии. Мы будем ждать ее разрешения, ждать нового механизма.