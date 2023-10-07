5 октября к жительнице Рудного Людмиле ПИОНТКЕВИЧ пришла проверка. Чиновников интересовали цветы, которая заботливая хозяйка высадила под окном своего дома. Они посчитали, что рудничанка незаконно захватила государственную землю. Женщине выписали штраф в размере 258 750 тенге и предписали выкопать цветочки. Ситуацией уже заинтересовались в администрации президента и сегодня, 7 октября, Людмила Анатольевна встретилась с акимом Рудного.

Цветы во дворе дома №7 по ул. Дзержинского появились примерно 4 года назад. Людмила Пионткевич ухаживала за ними вместе с супругом. Возле их дома росли розы, гортензии, лилии, клематисы. Семена супруги закупали за свой счет, за всеми ухаживали самостоятельно.

- В основном у меня муж ухаживал за цветами, он их просто обожает, а я помогала, - рассказала «НГ» Пионткевич. – Все были довольны и нам было приятно, когда люди любовались нашим трудом. Здесь помимо цветов были вазоны, были игрушки для детей.

Поводом для проверки стала жалоба соседки. В ней она сообщала, что произошло «занятие земель государственной собственности, путем ограждения земельного участка и выращивания цветов на прилегающей территории жилого дома».

Фото палисадника до проверки/ Фото из архива Людмилы Пионткевич

- Мы получили жалобу, и наш инспектор отправил запросы, - объясняет руководитель отдела государственного контроля за использованием и охраной земель Алмат КЕНЖЕТАЕВ. – Получили ответы, что в данном доме не оформлен кондоминиум. Инспектор открыл проверку, выехал на участок, выявил нарушения и составил протокол по статье 136 КоАП РК. Выдал предписание на месяц для устранения нарушений. К сожалению, санкция статьи предполагает только штраф, мы не могли ограничиться предупреждением. Через месяц мы проконтролируем исполнение предписание.

Людмила Пионткевич оплатила штраф в тот же день, поэтому в доход государства ушло только половина суммы взыскания.

- Проверяющий пришел ко мне без предупреждения и уведомления, - вспоминает Людмила Анатольевна. – Все было сначала хорошо, а потом он выдал мне кипу бумаг и штраф. И сказал все снести за три дня. Ну муж встал и тут же пошел рушить. Он сломал заборчик, выкорчевал всю зелень. При этом когда инспектор был у нас к нам пришёл почтальон и принес письмо от инспектора, в котором он просил нас приехать в Костанай.

Большую часть цветов пенсионеры раздали своим друзьям и знакомым. Дальнейшую судьбу сада обсуждали на встрече с акимом Рудного.

- Встреча прошла очень хорошо, аким поддержал нас, - пересказывает события Пионткевич. – Я надеюсь, что все вернется на свои круги, раз из администрации президента звонили и интересовались что там происходит в Рудном. В понедельник мы идем к прокурору города. Скорее всего мы будем судиться с проверяющими. Мы посадили цветочки, мы же не заняли эту землю навсегда. И аким города сказал нам, что он пожимает руку тем, кто облагораживает дома. Пока нам посоветовали ничего не делать, поэтому до следующего года сюда цветы уже точно не вернутся. А вообще, спасибо всем, кто нас поддержал. Нам даже пишут люди, предлагают помощь, в том числе финансовую.

Алмат Кенжетаев считает, что жителям необходимо оформлять кондоминиум на придомовую территорию. Хотя и в этом случае, вероятно, придется согласовывать свои сады с соседями, так как территорией будут владеть все жильцы дома.

- Честно говоря, я после этой истории даже не знаю, что думать, для меня это дикость, - делится мнением Пионткевич. – Я думаю, что, конечно, все будет хорошо. Надеюсь, что прокуратура изучит этот случай.

В разговоре с корреспондентом «НГ» Людмила Анатольевна призналась, что после этого ЧП задумалась о переезде в другой город.

Фото Георгия ГОВОРОВА