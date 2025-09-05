Фонтан открыли в День города, 23 августа, вместе расположенными там же физкультурно-оздоровительными комплексами "Сокол" и "Сарыбай". Спустя две недели новый фонтан пришлось закрыть на ремонт. Об этом сообщили вечером 4 сентября в акимате Рудного.

Фонтан между ФОКами 23 августа 2025 года / Фото Георгия Говорова

- Фонтан между ФОКами - не место для купания и игр! В его чаше находятся насосы и электропроводка, поэтому нахождение в воде может быть опасным для жизни и здоровья, - говорится в сообщении. - Зафиксированы случаи купания взрослых и детей, сушка одежды, выбраcывания мусора в фонтан, поломка фонарей и коммуникаций.

В результате временно отключили не только фонтан, но и освещение между ФОКами. Специалисты проводят восстановительные работы.

Этот мусор извлекли из насосов фонтана / Фото предоставлено акиматом Рудного

В акимате призывают рудничан бережно относиться к общественному имуществу и не оставаться равнодушными - делать замечания тем, кто нарушает порядок.

Напомним, этим летом в Рудном построили три новых фонтана. Самый крупный, диаметр чаши которого 12 м, установили между ФОКами. Два других фонтана - меньшего размера. Один установлен в районе пересечения улиц Гагарина и Ленина, второй - на проспекте Комсомольском, вблизи мечети.

Фонтаны и благоустройство прилегающей территории обошлись городскому бюджету в 162 млн тенге.

Читайте также:

ФОКи за почти 1,3 млрд тенге наконец официально открыли в Рудном. Что подготовили для спортсменов?