Их строили с мая 2024-го, обещали сдать к концу года, но официальное открытие состоялось только сейчас. По официальным данным, потратили почти 1,3 млрд тенге. А введение в эксплуатацию откладывали, чтобы поменять бетонный пол на паркет и завершить работы по благоустройству.

И вот 23 августа 2025 года, открытие приурочили ко Дню города, на церемонию собрались спортсмены и городское руководство. Физкультурно-оздоровительные комплексы "Сокол" и "Сарыбай" украсили лентами из шаров. Собравшихся, как на школьной линейке, выстроили скобочкой вокруг трибуны, за которой слово держал аким Рудного Виктор ИОНЕНКО.

- Физкультура и спорт - это залог здоровья и успеха нации, поэтому прежде всего эти ФОКи предназначены для наших детей, - скаал он. - Комплексы будут новой базой для секций по волейболу и баскетболу. Помимо этого, здесь будут развиваться разные виды борьбы, легкая атлетика и другие виды спорта. Помимо ФОКов, за моей спиной - один из трех новых фонтанов, которые мы запускаем. Надеюсь, что эта площадка станет хорошим центром притяжения для нашей молодежи. За моей спиной - пустырь. У нас готов проект стадиона на 1 500 мест. В следующем году мы займемся его строительством. На этом месте будет хороший спортивный центр нашего города.

Дети, о которых говорил аким, уже протестировали ФОКи и новый паркет. Видеоотчет о проведенных тренировках опубликовали Ионенко и официальный аккаунт акимата на своих страницах в соцсетях за несколько недель до официального открытия. И, как подтвердил "НГ" руководитель городского отдела строительства Даурен ЖАКЕНОВ в ответе на запрос редакции, до подписания акта введения спортивных сооружений в эксплуатацию. В госоргане пояснили: технадзор принял и подписал основные конструктивные элементы здания.

Тренировки юных спортсменов до ввода здания в эксплуатацию, по словам чиновников, помогли обнаружить незначительные дефекты. После этого технадзор направил письмо подрядчику письмо с просьбой устранить выявленные недостатки.

- В отношении подрядных организаций, допустивших нарушение сроков выполнения работ, в судебные органы подано заявление о признании их недобросовестными поставщиками, а также о взыскании неустойки, - писал Жакенов.

Пртензии госоргана направлены в адрес ТОО «ЭксклюзивСтрой». Именно с этой фирмой из Лисаковска заключали договор на строительство ФОКов.

23 августа аким Рудного Виктор Ионенко наградил грамотой представителя ИП "Строй Д" Тимура Жанабаева. Его фирму пригласили, чтобы заменить бетонный пол на паркет.

- Это главный строитель, который строил эти ФОКи, - сказал аким. - Хочу поблагодарить его за работу, сказать ему большое спасибо. Он постоянно здесь, практически сутками - и в 4, и в 6 утра. Рахмет вам!

Кроме того, благодарственные письма аким вручил представителям фирм, занимавшихся благоустройством территории вокруг ФОКов, монтировавших фонтан, а также руководителю отдела ЖКХ Юрию Итемгенову и отдела строительства Даурену Жакенову.

Виктор Ионенко осмотрел ФОКи, сам с помощью мяча протестировал паркет. А также заявил, что скоро здание передадут на баланс отдела спорта Рудного. И подтвердил "НГ", что к дате открытия комплексы все-таки ввели в эксплуатацию.

Вечером, уже на празднике в честь Дня города, со сцены вновь заговорили о рудненских ФОКах. Генеральный директор АО "ССГПО" Сергей КУЗЬМЕНКО вручил руководителю отдела спорта сертификат на приобретение спортивного инвентаря в "Сокол" и "Сарыбай". На сертификате не было указано, сколько денег дает компания.

- Речь не о сумме сертификата, а о тех пожеланиях, которые были по спортинвентарю - это и LED-монитор, и баскетбольные кольца. Поэтому точную сумму я называть не буду, так как она зависит от того, что в итоге будет приобретено, - рассказал "НГ" Кузьменко.

Сразу после открытия в ФОКах хотели провести городские турниры по дзюдо, волейболу, баскетболу и казакша курес. Они значились в официальной программе празднования Дня города. Но в комплексе "Сарыбай" еще не успела засохнуть краска, которой размечали паркет. В итоге организаторы провели турниры только по волейболу и дзюдо.

Фото автора