Планы строительства станции биоочистки в Костанае обсуждают давно. Официально компетентные органы ждут конца года, когда завершится эксперимент по внедрению водорослей хлореллы в озера-накопители. Но на брифинге в РСК руководитель департамента Костанайской области Куаныш ЕЛЕУСЕНОВ подтвердил "НГ", что от строительства станции не откажутся в любом случае.

- Мы на постоянном контроле держим этот вопрос, потому что срок исполнения его заканчивается, - сказал Елеусенов. - Мы не раз писали письма в адрес акимата Костаная. По их информации, деньги будут выделены в начале следующего года на разработку ПСД новой станции. Мы будем двигать сроки в Дорожной карте. Но отказываться от мероприятий по строительству станции биоочистки мы не будем. В любом случае она нужна в нашем городе.

Точную сумму, которую потратят на разработку ПСД и тем более на само строительство, пока в департаменте экологии не знают. Нет и конкретных сроков когда начнется строительство.

Напомним, технологию по внедрению хлореллы для очистки воды начали тестировать в Костанае два года назад. Она в процессе жизнедеятельности поглощает вредные вещества: нитриты, фосфаты, аммоний, которые попадают в водоемы при сливе из канализации. Разработана методика была северо-казахстанским ТОО «Научно-технологический центр воды», с которым ТОО «Костанай-Су» заключило трехлетний договор. Исследования воды в накопителях показывают, что качество ее улучшается. При этом стоит технология менее 400 млн тенге. Однако вопрос вопросов - способна ли хлорелла стопроцентно заменить станцию биоочистки.

В 2008 году - наряду с отсутствием завода по переработке мусора - она вошла в региональный Реестр экологических проблем. За то, что сточные воды поступали в озера-накопители без надлежащей очистки, экологи предъявляли ГКП «Костанай-Су» штрафы. Предприятие искало варианты решения проблемы помимо строительства станции биоочистки. В первую очередь - из-за дороговизны такого комплекса. Например, 15 лет назад речь шла о 4 млрд тенге затрат.

