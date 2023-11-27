ГКП "Костанай-Су" заключило договор с отделом ЖКХ на оборудование ливневой канализацией 36 проблемных участков. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщили на аппаратном совещании в городском акимате.

Как пояснил директор «Костанай Су» Казбек ШАЛАБАЕВ, на этих объектах провели обследование, разработали ПСД. Ливневую канализацию уже обустроили на дорогах через ПЧСТР и возле магазина «Шанхай», то есть в тех районах которые ежегодно затапливает.

- У нас в городе 460 км дорог, только 100 из них обеспечены ливневой канализацией, то есть только 20%! Почему у нас дороги приходят в негодность? Любой строитель вам скажет - потому что нет ливневок. Вода у нас находится на дорожном полотне, на дороге, на тротуарах - никуда не уходит, - подчеркнул аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Но мы хотим системно решить этот вопрос и для этого выделили «Костанай-Су» дополнительные деньги. Они начали отводить воду, но это должно быть системно. Я вчера там специально проехал на ПЧСТР. Вода накапливалась на дорогах, лужи стояли, но в ПЧСТР не было! Сухо! Почему раньше это нельзя было сделать? Что вы там такого применили? Какое ноу-хау?

- Поставили приемные колодцы, отвели воду на низкую точку. Там были проблемы с геодезией - очень маленький уклон. Но пока все работает, - ответил Шалабаев. - Ранее у нас не было возможности провести эти работы. Много времени ушло на оформление документации...

Марат Жундубаев отметил, что в этом году решают и проблему с путепроводом по пр. Назарбаева, на затопление под ним ежегодно жалуются костанайцы. Закончить намерены в марте 2024 года - до первого паводка. Там обустраивают самотечную систему.

В проблемные 36 участков входит и район Костанай-2. В частности, ул. Спартака, на которой в начале ноября этого года затопило дома местных жителей. Корреспондент «НГ» спросил, решилась ли проблема и установлена ли причина подтопления.

- Мое личное мнение - что это из-за обильных дождей в этом году. Возможно, грунтовые воды пошли, - ответил Казбек Шалакбаев. - Сейчас ситуация там такая же, воду мы откачиваем.

- Я на этой улице был и встречался с местными жителями. Мной было дано поручение решить проблему. Работа по откачке воды осуществляется, - добавил Марат Жундубаев. - Нет однозначного ответа, в чем причина подтопления. Есть версии жителей, откуда поступила вода, но там рядом нет трубопровода. Жители также говорят, что сами тянули воду. Возможно, в этом причина. Пока что причина выясняется.

Казбек Шалабаев также сообщил, что в этом году ГКП «Костанай-Су» впервые реализует проект по реабилитации водоемов и сточных вод с помощью микроводоросли хлорелла. Завершится проект в 2026 году.

- Его реализация даст нам четкое понимание, какие именно очистные сооружения нужны городу, - пояснил директор ГКП. - А также какими именно техзаданиями будут пользоваться специалисты при проектировании КОС (канализационных очистных сооружений - «НГ»).

- Правильно я понимаю, что в 2026 году из накопителя, куда вы запустили хлореллу, можно будет делать рыбное хозяйство? - уточнил аким

- Уже сейчас есть результаты, что в воде увеличилось количество кислорода. И, так как вода перерабатывается этими микроорганизмами, улучшилось ее качество, - ответил директор «Костанай-Су». - Если раньше рыба на сети ловилась, то теперь - на удочку. Вообще это не наша рыба, ей занимается другое предприятие. Нам нужны только вода и емкость.

Фото Андрея СКИБЫ