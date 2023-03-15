Такое решение было принято в результате выездного совещания у моста, которое провели из-за увеличившегося трафика на других дорогах города, сообщает аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. Напомним, решение закрыть проезд под мостом было принято 13 марта из-за угрозы паводка.

- Приняли коллегиальное решение - временно, до прибытия большой воды, с 14:00 15 марта открыть движение под мостом, - написал аким. - Специалисты-дорожники забьют опасные участки проезда брусчаточным камнем, чтобы снизить риски повреждения проезжающих автомобилей. Устанавливаются знаки, предупреждающие о плохих дорожных условиях.

Водителей просят быть максимально внимательными при движении.