Проезд под мостом ПЧСТР откроют после жалоб костанайцев
15 марта 2023, 11:58 | Общество
Такое решение было принято в результате выездного совещания у моста, которое провели из-за увеличившегося трафика на других дорогах города, сообщает аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. Напомним, решение закрыть проезд под мостом было принято 13 марта из-за угрозы паводка.
- Приняли коллегиальное решение - временно, до прибытия большой воды, с 14:00 15 марта открыть движение под мостом, - написал аким. - Специалисты-дорожники забьют опасные участки проезда брусчаточным камнем, чтобы снизить риски повреждения проезжающих автомобилей. Устанавливаются знаки, предупреждающие о плохих дорожных условиях.
Водителей просят быть максимально внимательными при движении.
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