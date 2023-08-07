Трассу под путепроводом на пр. Назарбаева затопило вечером 6 августа после сильного дождя. Плавающие автомобили и потерянные номера - итог стихийного бедствия. Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ сегодня, 7 августа, отвечая на вопрос "НГ", обещал решить эту проблему, но в следующем году.

- Дождь был, ливень, но всего города не коснулось, именно той части областного центра, - сказал Жундубаев. - В центральной части, в КЖБИ, в 6-м и 5-м микрорайонах вообще дождя не было. Поэтому я сам удивился, когда увидел этот потоп. Там все меры были приняты. Хочу вам сказать, что это форс-мажорные обстоятельства природного характера. Такие осадки огромные, которые бы выпали на какой-то одной полосе. Нужно это понимать.

Аким Костаная отметил, что на данный момент воду из-под моста откачали.

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- И самое главное - мы проект реализуем сейчас, - отметил Жундубаев. - Я вам обещал, когда пришел. Мы заложили деньги на ПСД. Уже есть подрядчик, который в этом году начнет реализовывать именно по водоотведению из-под этого моста. В следующем году этот проект завершится и таких вопросов не будет.

Корреспондент "НГ" напомнил градоначальнику об интервью экс-акима Костанайской области Архимеда МУХАМБЕТОВА, которое он давал журналисту Асхату Ниязову. Видео опубликовано на YouTube-канале "Обожаю" 12 октября 2022 года и собрало около 500 000 просмотров.

- Дома строились, благоустройство не проводилось, соответственно ливневые канализации не были построены, - сказал тогда Мухамбетов. - Теперь же завершили. Однозначно могут быть подтопления во время паводка. Сейчас там завершают благоустройство и следующей весной проблем там не будет!

Почему же обещание бывшего руководства так и не сбылось?

- По всем ливневым канализациям до конца этого года проект реализуется, - ответил на наш вопрос Жундубаев. - Если вы говорите обо мне, то давайте обо мне. Я в прошлом году обещал разработать ПСД, точно так мы и сделали. Конкурс объявили, нашелся подрядчик. В следующем году проект будет реализован.