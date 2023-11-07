Причину паводка в микрорайоне Костанай-2 выясняют опытным путем. В начале ноября там затопило несколько улиц. У властей и местных жителей разные взгляды на то, из-за чего вода атакует дворы частных дворов. Версии обсуждали 6 ноября на встрече с представителями акимата Костаная.

Проблемы начались после того, как все лето ГКП "Костанай-Су" ремонтировало водопровод. По просьбе одного из местных жителей рядом установили колонку. После потопа ее отключили и вроде бы вода отступила.

- Есть заключение лаборотории ГКП "Костанай-Су", в котором указано, что во дворах - грунтовоя вода. Хлора в образцах не нашли, - рассказал руководитель отдела ЧС акимата Костаная Ерлан КИНЕБАЕВ. - Сейчас мы подключаем колонку, чтобы посмотреть - будет ли вновь подтопление. Если вода начнет прибывать, тогда действительно это авария, и сотрудники ГКП будут разбираться. Если виновато ГКП, то вы можете оценить ущерб и в гражданском порядке обратиться в суд. Если же нет вины "Костанай-Су" и вас топят грунтовые воды, тогда единственное, что можно сделать, это продолжить откачивать воду. Здесь техника работает весь день.

Во дворах района Костанай-2 сейчас без сапогов не пройти. Асфальт скрыт под огромным слоем непросохшей грязи.

- Как колонку отключили, вода ушла. Поэтому мы не верим, что нас топят грунтовые воды, - говорит жительница улицы Спартака Светлана ГЕНГА. - Просто водопровод нарушили каким-то образом и вода потекла под дома.

Колонку установили по просьбе Омиртая ЖУСИПА. Она нужна, чтобы ухаживать за больной дочкой. Мужчина обратился в акимат, а после проложил к колонке трубу.

- По правилам, так как у меня дочь с ДЦП, в 90 м от моего дома должна быть колонка, - говорит Жусип. - Подключиться к водопроводу мне не дали, потому что трубы соседей -частные. Поэтому я проложил трубу к колонке. В "Костанай-Су" знают о моей трубе, в областном управлении ЖКХ тоже знают. Когда колонку отключили, у меня снова вода пропала из крана. Приходится ходить к колонке на ул. Энгельса.

Сегодня, 7 ноября, спустя почти сутки после подключения колонки, эксперимент все еще продолжается. Определить источник подтопления пока не могут.

Фото Георгия ГОВОРОВА