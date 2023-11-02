Осенний паводок затопил улицы и дворы Костаная. Несколько дней машины откачивают воду, но она снова прибывает, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Под воду ушли несколько дворов и улиц в микрорайоне Костанай-2. Проблема появилась после проливного дождя. Сначала жители звонили в службу "Айкомек" при акимате, но там посоветовали самостоятельно откачивать воду. Тогда горожане попросили помощи у спасателей. Но, несмотря на то что воду откачивают несколько служб, она снова прибывает. На место выехала целая комиссия, чтобы понять масштабы паводка и выяснить причину.

"У нас вода прям в доме стоит. Нам не откачивали вчера, потому что еще не был полный погреб. У нас в доме живет астматик. Это как, жить в сырости, сейчас ударит мороз, потом что?! Будут стены промерзать, пойдет плесень и грибок, это вред здоровью", - объясняет ситуацию заместителю акима города Надежда Феоктистова.

Старожилы микрорайона не припомнят, чтобы топило осенью. Светлана Милахина рассказывает, что, как только начала прибывать вода, жители подумали, что это очередной порыв водопровода. Но когда поняли, что не в нем дело, стали бить тревогу.

"Оказалось, что пошли грунтовые воды, но почему это произошло? Мы просим разобраться в этой ситуации. Надо сделать комиссию, потому что не было такого в ноябре, чтобы вода поднималась. У нас такое было, когда строили дизельный завод, весь Второй Костанай топило. Все это знают, люди бросали дома и уезжали. Но они потом сделали отвод около посадки, и все эти годы было нормально. Сейчас понастроили заводы, месяц назад где-то там сваи забивали, видимо, что-то поранили. Если не разобраться с ситуацией, весной будет страшно. Еще попросили местные власти сделать ливневки, потому что, когда строили дорогу, в проекте их не было", - говорит женщина.

В акимате же сообщили, что пока ничего конкретного сказать по ситуации не могут. В причинах паводка надо разбираться и создавать комиссию.

"Есть 36 участков в городе, где надо заниматься водоотведением. Внутри "Костанай-Су" находится подразделение, которое будет заниматься этим делом. Пока оформляли документы, сейчас только три участка отводим, на будущий год в первую очередь будем заниматься Вторым Костанаем. Если этот участок не вошел, будем думать, дополнительно разрабатывать проект", - пояснил ситуацию заместитель акима Костаная Алмат Исмагулов.