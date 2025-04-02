Эта проблема «с бородой» на брифинге вице-министра экологии и природных ресурсов Нуркена ШАРБИЕВА в Костанае прозвучала как актуальная. Речь идет об отсутствии в областном центре станции биологической очистки канализационных стоков.

В 2008 году - наряду с отсутствием завода по переработке мусора - она вошла в региональный Реестр экологических проблем. За то, что сточные воды поступали в озера-накопители без надлежащей очистки, экологи предъявляли ГКП «Костанай-Су» штрафы. Предприятие искало варианты решения проблемы помимо строительства станции биоочистки. В первую очередь, из-за дороговизны такого комплекса. Например, 15 лет назад речь шла о 4 млрд тенге затрат.

Два года назад в Костанае начали применять технологию, суть которой в том, что в озера-накопители заселяют водоросль хлореллу. Она в процессе жизнедеятельности поглощает вредные вещества: нитриты, фосфаты, аммоний. А в процессе фотосинтеза насыщает воду кислородом.

Разработана методика была северо-казахстанским ТОО «Научно-технологический центр воды», с которым ТОО «Костанай-Су» заключило трехлетний договор. Исследования воды в накопителях показывают, что качество ее улучшается. При этом стоит технология менее 400 млн тенге.

Однако вопрос вопросов - способна ли хлорелла стопроцентно заменить станцию биоочистки.

- Проект завершится до конца 2025 года, - сказал руководитель департамента экологии Костанайской области Куаныш ЕЛЕУСЕНОВ. - «Костанай-Су» должно будет доказать уровень эффективности применения хлореллы. Но мы - и департамент экологии, и министерство - стоим за то, чтобы все-таки строить станцию биологической очистки.

- Технология перспективная, но результаты неоднозначные, - высказал мнение и вице-министр, - показатели после станции биоочистки будут соответствовать всем нормативам по ПДК (предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ - «НГ»). Результаты очистки хлореллой и биостанцией неравнозначны.

Напомним, что в Костанае уже была попытка строить СБО. К середине 90-х ее даже частично укомплектовали, а потом строительство прекратилось, оборудование растащили. На сегодня актуального технико-экономического обоснования для возведения в Костанае такого объекта нет.