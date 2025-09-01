Вокруг концерта белорусского исполнителя Макса Коржа, который должен был пройти 6 сентября на Центральном стадионе Алматы, разгорелся спор. Дирекция спортивных сооружений заявила, что шоу не состоится, однако представители артиста утверждают, что юридических и технических оснований для отмены нет. Подробнее рассказывает Tengri Life.

Что сказали в Дирекции стадиона

Заявление о том, что концерт отменён, Дирекция спортивных сооружений Алматы опубликовала четыре дня назад. В сообщении отмечалось, что договоры на проведение культурно-массовых мероприятий заключаются только при наличии полного пакета документов. По данным дирекции, организаторы его не предоставили, а до предполагаемой даты концерта остаются считанные дни.

Отдельно подчёркивалось, что подготовка Центрального стадиона к мероприятиям такого масштаба требует от 10 до 20 дней. Кроме того, в ближайший период арена должна принять важнейшие спортивные события — в частности, матчи футбольного клуба "Кайрат" в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА. Дирекция напомнила, что регулярные концерты оказывают серьёзную нагрузку на газон и негативно сказываются на качестве футбольных матчей.

Ответ команды Макса Коржа

Совсем иную позицию сегодня, 1 сентября, неожиданно озвучили представители артиста. Юрист команды Коржа заявил, что все обязательства со стороны организаторов выполнены:

- Контракт со стадионом заключён и продолжает действовать, предоплата внесена, разрешения получены. Оснований для его расторжения в одностороннем порядке нет, - отметил он.

Он подчеркнул, что слухи об отмене основаны лишь на публикации заявления в Instagram и её репосте аккаунтом стадиона, что "не может считаться официальным способом расторжения договора".

К дискуссии подключился и технический директор команды Арнис ГРИНБЕРГС. Он отметил, что концерты на стадионах высшей категории UEFA давно стали мировой практикой и не мешают проведению матчей, если используются профессиональные покрытия.

- В Алматы для нашего мероприятия применяется воздухопроницаемое покрытие, которое сохраняет газон. При современных методах восстановления трёх недель достаточно, чтобы поле было в рабочем состоянии, - заявил он.

По его словам, дата концерта была выбрана специально с учётом возможного выхода "Кайрата" в Лигу чемпионов. Казахстанский клуб, к слову, уже 30 сентября примет на стадионе в Алматы мадридский "Реал".

Фанаты в замешательстве

Тем временем поклонники артиста оказались в ситуации неопределённости. В комментариях под публикациями команды Коржа они спрашивают: "Так концерт будет или нет?", "Нам ехать или нет?", "Это похоже на прошлогоднюю историю с отменой".

Многие признаются, что уже "на нервах", и не понимают, как планировать поездки. Другие пытаются относиться с юмором: "Такое ощущение, что это специальный вброс, чтобы чувство ожидания было фееричным", - пишут пользователи.

Что известно сейчас

На текущий момент позиции сторон остаются противоположными. Дирекция спортивных сооружений Алматы сообщает, что стадион готовится к матчам. Представители Макса Коржа утверждают, что юридически контракт действует и шоу должно пройти по плану. Организаторы пока не сделали окончательного заявления.



Напомним, ранее "НГ" сообщала, что в Костанае отменили концерт украинской группы Quest Pistols. В итоге организаторам все же удалось согласовать его проведение с властями.