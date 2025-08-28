Уже почти два месяца автобусы под номером 120 перестали заезжать на городские остановки в Костанае и Рудном. Сейчас каждые полчаса они отходят от автовокзалов этих городов. Но на недавнем брифинге рассказали, что власти намерены изменить график движения, как и у многих других городских маршрутов. Кроме того, перевозчик ИП "Брунер" сообщил "НГ" не отказался от идеи судиться с акиматом.

Фото из архива "НГ"

На брифинге в акимате заведующий сектором пассажирских перевозок отдела ЖКХ Нурдаулет БЕЙСЕНОВ заявил, что планируется вернуть с 1 сентября старый график движения на маршруте № 120. Это означает, что автобусы так и не вернутся на городские остановки, но время ожидания существенно увеличится - с 30 минут, как сейчас, до 40-50 минут, как было до оптимизации. Точный график еще не опубликовали.

- От перевозчика ИП "Брунер" неоднократно поступали обращения, в том числе через СМИ и в процессе судебных разбирательств, что так как акимат сократил интервал движения, у перевозчика выросли затраты, - пояснил "НГ" Бейсенов. - В этой связи на тарифной комиссии было принято решение - вернуть график движения автобуса № 120 в прежний режим. То есть, и сам маршрут будет сокращен, и затраты перевозчика снизятся.

В июле, когда Нурдаулет Бейсенов комментировал сокращение протяженности маршрута, он отмечал, что новый график с интервалом 30 минут поможет избежать давки в автобусах. То есть, акимат как бы забирал городские остановки, но взамен делал интервал более комфортным. Теперь пассажиры лишатся и этой плюшки. Уменьшенным интервалом в отделе ЖКХ объясняли и то, почему, по их мнению, пассажиропоток не снизится.

- Правильно ли я понимаю, что пассажиропоток на маршруте № 120 снизился, а действия отдела ЖКХ привели к тому, что маршрут стал менее популярным? - спросил корреспондент "НГ".

- Я хочу отметить, что в начале, когда только поменяли схему, действительно было зафиксировано снижение пассажиропотока, - ответил Бейсенов. - Но сейчас мы провели анализ. Имеется положительная динамика - рост количества пассажиров. До изменения схемы движения пассажиропоток на данном маршруте составлял 2200-2400 пассажиров в день. На сегодня в день перевозят около 2 000 пассажиров. Поэтому говорить обольших потерях нельзя. Смотрите, в сентябре начнется учеба, поедут студенты - и, я думаю, пассажиропоток еще увеличится. Я думаю, что с учетом всех изменений с сентября перевозчик будет только в плюсе.

Напомним, что ИП Брунер не согласился с изменением схемы движения маршрута и подал иск к акимату с просьбой вернуть остановки по городу. "НГ" рассказывала о первом заседании в специализированном межрайонном административном суде. Но далеко это дело пока не пошло. Суд решил, что это не его подсудность, и возвратил иск перевозчику.

- Мы отправили письмо в областной суд, чтобы там определили ,в какой суд нам лучше подать иск, - сообщил "НГ" перевозчик Александр БРУНЕР. - Как только нам ответят, отправим наш иск повторно.