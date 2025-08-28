27 августа аким региона отчитывался о своей работе на сессии областного маслихата. Депутат Кырмызы ЖАНБЫРШИНА спросила его, почему затягивается дело с обустройством центра реабилитации для детей-инвалидов.

Фото Галины КАТКОВОЙ

Поручение отдать президентские резиденции в пяти областях, в том числе Костанайской, под нужды детей глава государства давал еще в феврале 2023 года.

Фото из архива "НГ"

В марте у нас акимат объявил о том, что в резиденции, расположенной на берегу Тобола, рядом с п. Алтынсарино и Садовый, будет размещен реабилитационный центр для детей с психоневрологическими патологиями и нарушениями опорно-двигательного аппарата. С тех пор прошло больше 2 лет.

Фото Галины КАТКОВОЙ

- Там (в резиденции - «НГ») здания строились, видимо, хозспособом. Они оказались вообще без документов, - пояснял на сессии ситуацию аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ. - Сейчас документы готовы, чтобы принять объекты на баланс. Там создается большое количество рабочих мест, идет подготовка специалистов. Недавно был селектор с общественным социальным фондом «Казакстан халкына», который поставит туда уникальное оборудование.

Фото из архива "НГ"

Даты, когда же нуждающиеся смогут воспользоваться услугами центра, не прозвучало. Депутаты этого не уточняли. Но в июле 2025 года Кумар Аксакалов вместе со СМИ приезжал в бывшую резиденцию. и тогда говорили, что центр будет запущен осенью.

По словам акима региона, сегодня в области проживает 3 800 детей с инвалидностью, из них нуждающимися в реабилитации признаны 1 200. За 2024 год реабилитирующими процедурами были охвачены лишь 330 из них.

Планируется, что новый центр сможет принимать на смену (21 день) 60 человек, действующий сейчас в Костанае ограничивается 20.



Читайте также:

«Исходя из целесообразности и возможностей бюджета» - Когда резиденцию президента реконструируют под нужды детей?

Туалеты для колясок и шахта лифта - Как выглядит бывшая резиденция президента, отданная под центр реабилитации особенных детей