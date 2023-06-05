31 марта журналистам Костанайской области показали резиденцию президента площадью 21 га, расположенную недалеко от п. Амангельды (Красный Партизан). Ту самую, которую корреспонденты «НГ» «рассекретили» еще 5 лет назад, полетав над ней с помощью квадракоптера и обнародовав фото и видео объектов.

В частности, пирса, беседки на воде, теннисного корта и многих других, которые не могли составлять государственную тайну, потому что резиденция содержалась за бюджетный счет. Но в нее никого не пускали.

- Имеется объект коммунальной собственности, балансодержателем которого является отдел ЖКХ акимата Костаная, - сообщал в ответе на запрос «НГ» в июле 2018 года заместитель акима Костаная Олжас НУРГАЛИЕВ. - Объект построен в 1970-х годах и предназначен для размещения зарубежных, республиканских делегаций и официальных государственных лиц. Состоит из 14 строений. Ежегодно на содержание всех объектов расходуется в среднем 50 млн тенге (в основном оплата коммунальных услуг, выплата заработной платы сотрудникам и др.). На одном из объектов, как и его предшественники, проживает аким области. Капитальный ремонт объекта не проводился, по мере необходимости производится текущий ремонт. Оплата коммунальных услуг за проживание производится акимом области, как и его предшественниками, самостоятельно из собственных средств в соответствии с установленной тарификацией.

В конце марта этого года резиденция официально стала достоянием народа и в нее даже пустили журналистов. Там же на фоне одного из домиков заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Костанайской области Алия МЕКЕБАЕВА сообщила, что резиденцию переделают под реабилитационный центр для детей.

- Пять жилых корпусов, расположенных на территории резиденции, отдадим для проживания детей с психоневрологическими заболеваниями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата, - рассказывал 31 марта Мекебаева. - Нужно учесть, что дети с инвалидностью, имеющие эти заболевания, в соответствии со стандартами оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения обязательно должны иметь рекомендацию и индивидуальную программу реабилитации. Медико-социальная экспертиза обязательно определяет необходимость прохождения реабилитации в данном учреждении. В этом центре будет больше мощность, больше койко-мест, и мы планируем увеличить период нахождения детей с 14-ти до 21 дня, потому что в соответствии с медицинскими рекомендациями реабилитация должна быть не менее 21 дня.

Она также пояснила, что максимального количества мест в резиденции для одного трехнедельного курса реабилитации хватит на 60 детей. Плюс столько же сопровождающих. Сейчас такие дети проходят реабилитацию при Костанайском областном реабилитационном центре лиц с инвалидностью по ул. Гоголя (бывший профилакторий "Дружба" - "НГ"). Но там всего 20 койко-мест, а рекомендацию к реабилитации от СМЭК имеют 600 детей.

Тогда же журналистам объяснили: чтобы переделать резиденцию под нужды детей с психоневрологическими заболеваниями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата нужна серьезная реконструкция здания. Правда не уточнили, когда ее планируют сделать и сколько средств на это потратят из бюджета. В связи с чем «НГ» направила запрос заместителю акима Костанайской области Ринату Мухаметкалиеву, который он перенаправил в другие ведомства.

- В настоящее время для предоставления экономического заключения в управление экономики направлено инвестиционного предложения по реконструкции здания бывшей региональной резиденции под Центр реабилитации для детей с инвалидностью, - сообщил «НГ» заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Максим УСТИНОВ. - После получения положительного заключения будет рассмотрен вопрос о выделении средств на разработку проектно-сметной документации по реконструкции объекта и начало строительно-монтажных работ. Прием детей на реабилитацию будет производиться после окончания строительно-монтажных работ.

Когда именно ожидать положительного заключения и начала работ в управлении координации занятости вновь не уточнили, а, судя по ответу управления экономики, процесс этот долгий. Пока что целесообразность данного проекта не обосновали, как и выделение средств из бюджета.

- Касательно вопроса выделения средств из бюджета на реконструкцию здания резиденции и его территории сообщаем, что согласно Правил реконструкция данного объекта является бюджетным инвестиционным проектом, -сообщила «НГ» руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульбарам МУСАГАЗИНА. - В связи с чем, для начала реализации проекта необходимо представить в местный уполномоченный орган по государственному планированию инвестиционное предложение, обосновывающее целесообразность реализации проекта. При рассмотрении представленного пакета документов на соответствие Правилам уполномоченный орган подготавливает экономическое заключение на инвестиционное предложение. Только после получения заключения администратор соответствующей бюджетной программы, в соответствии с Правилами составления и представления бюджетной заявки, должен представить бюджетную заявку на рассмотрение данного вопроса по выделению бюджетных средств. Вопрос о выделении средств из областного бюджета будет рассмотрен областной бюджетной комиссией исходя из возможности бюджета.

Из полученных нами длинных ответов ясно одно: процедура реконструкции так забюрократизирована и сложна, что в этом году дети вряд ли пойдут в новый центр. Судите сами: с первого показа журналистам резиденции прошло уже больше двух месяцев, а чиновники даже не в курсе, сколько средств нужно на переделку и целесообразна ли она в принципе. И если у нас так долго принимаются решения, может, и не стоило делать преждевременный пиар по передаче объекта детям?