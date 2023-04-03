В конце прошлой недели, 31 марта, журналистам Костанайской области показали резиденцию президента площадью 21 га, расположенную недалеко от п. Амангельды (Красный Партизан). Для корреспондентов «НГ» приглашение посетить этот объект стало первым, но не единственным сюрпризом.

В этот же день, 31 марта, на нашем сайте вышла статья о том, почему «реабилитации» президентских резиденций в детские центры в пяти областях Казахстана - Костанайской, Мангистауской (Актау), Жамбылской (Тараз), Атырауской и Актюбинской - больше похожа на профанацию. Писали в том числе и о том, что 5 лет назад нас не пустили в объект, содержащийся за бюджетный счет, сославшись на «соблюдение безопасности официальных государственных лиц». Когда же стало известно, что резиденции отдают детям, мы снова попросили показать нам находящийся на содержании государства объект.

- В настоящее время Постановлением 3359 от 30.07.2021 года «Об утверждении перечня объектов Костанайской области, уязвимых в террористическом отношении» посещения данных объектов являются невозможными, - пояснил в ответе на официальный запрос руководитель аппарата акима области Мурат САНДЫБАЕВ.

Согласно какому закону посещение тщательно скрываемого от народных глаз объекта вдруг стало возможно, нам 31 марта так и не объяснили. И фактически продемонстрировали на практике, что строгость наших законом компенсируется необязательностью их исполнения.

Второй сюрприз ждал в самой резиденции. У ворот большой огороженной территории в п. Амангельды по ул. Мехколонна, 58 нам сообщили, что именно этот объект, где ранее проживал экс-аким Костанайской области Архимед Мухамбетов и над которой мы «летали» 5 лет назад, считается резиденцией президента. То есть, это объект "два в одном": на его территории и акимы областей проживали, и президент, и министры, и другие высокопоставленные гости.

Еще одни, не менее секретные апартаменты в Костанайском районе, расположенные рядом с поселками Алтынсарино (Альжанка) и Садовый, на берегу реки Тобол, как нам пояснили, тоже существуют, но это «не президентская резиденция».

Объекты для официальных лиц

Справедливости ради отметим, что в 2018 году, когда мы с высоты полета квадрокоптера изучали обе резиденции, в официальных ответах ни одну из них не назвали ни областной, ни президентской.

- Имеется объект коммунальной собственности, балансодержателем которого является отдел ЖКХ акимата Костаная, - сообщал в ответе на запрос «НГ» в июле 2018 года заместитель акима Костаная Олжас НУРГАЛИЕВ. - Объект построен в 1970-х годах и предназначен для размещения зарубежных, республиканских делегаций и официальных государственных лиц. Данный объект состоит из 14 строений. Ежегодно на содержание всех объектов расходуется в среднем 50 млн тенге (в основном оплата коммунальных услуг, выплата заработной платы сотрудникам и др.). На одном из объектов, как и его предшественники, проживает аким области. Капитальный ремонт объекта не проводился, по мере необходимости производится текущий ремонт. Оплата коммунальных услуг за проживание производится акимом области, как и его предшественниками, самостоятельно из собственных средств в соответствии с установленной тарификацией.

Этот ответ касался резиденции площадью 21 га, который только спустя 5 лет начали официально назвать «региональной президентской резиденцией» и решили отдать под реабилитационный центр.

Официальный ответ о второй резиденции, площадью 1,9 га, в октябре 2018 года звучал так.

- На территории района имеется объект коммунальной собственности, который числится на балансе отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайского района, - сообщал тогда «НГ» заместитель акима Костанайского района Ануарбек КАСИМОВ. - Зарегистрированные объекты со словом «резиденция» отсутствуют. Общая площадь земельного участка, на котором расположен объект, составляет 1,9 га. На территории объекта находятся 6 объектов, из которых 2 здания введены в эксплуатацию в 2002 году и 4 здания - с 2004-го по 2008 год - в период подготовки к проведению в области пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при президенте РК в 2009 году. На территории данного объекта останавливаются гости района, а также в период проведения масштабных экономических, культурных мероприятий международного значения при отсутствии мест в гостиничных комплексах на территории объекта останавливаются гости региона, прибывшие для участия в данных мероприятиях.

Дом, где жил Архимед

В самой резиденции в п. Амангельды нам еще раз пояснили, что президент мог останавливаться в обеих резиденциях, а бывшие акимы Костанайской области жили именно в этой - с несколькими двухэтажными домиками, теннисном кортом, пирсом, баней и другим. Все эти объекты мы увидели своими глазами 31 марта. Нам сообщили, что всего на территории пять домиков площадью до 200 кв. м, где раньше останавливались высокие гости, а теперь будут жить дети. Но показали только один - тот, где в последнее время проживал Архимед Мухамбетов, и даже уточнили, что «мебель осталась та же».

У входа деревянная лестница в коврах на второй этаж, за ней столовая, кухня, на втором этаже - спальные комнаты с выходом на большие стеклянные террасы, из которых открывается прекрасный вид.

Мебель довольно старомодная, но утверждать, что она та самая, можем только со слов чиновников.

- Всего детям будут оказывать 8 видов услуг: социально-медицинские, педагогические, трудовые, экономические, психологические и другие. В этом корпусе за моей спиной планируется оказывать основные: медицинские, педагогические и трудовые, - пояснила на фоне двухэтажного здания для конференций заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Костанайской области Алия МЕКЕБАЕВА. - Здесь будут работать логопеды, психологи, дефектологи, реабилитологи, будет лечебная физкультура, массаж, водные процедуры - весь объем гарантированных услуг. Пять жилых корпусов, расположенных на территории резиденции, отдадим для проживания детей с психоневрологическими заболеваниями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Нужно учесть, что дети с инвалидностью, имеющие эти заболевания, в соответствии со стандартами оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения обязательно должны иметь рекомендацию и индивидуальную программу реабилитации. Медико-социальная экспертиза обязательно определяет необходимость прохождения реабилитации в данном учреждении.

60 детей за один курс

По данным Мекебаевой, сейчас такие дети проходят реабилитацию при Костанайском областном реабилитационном центре лиц с инвалидностью по ул. Гоголя (бывший профилакторий "Дружба" - "НГ"). Но там всего 20 койко-мест, а рекомендацию в реабилитации от СМЭК имеют 600 детей.

- В этом центре будет больше мощность, больше койко-мест и мы планируем увеличить период нахождения детей с 14-ти до 21 дня, потому что в соответствии с медицинскими рекомендациями реабилитация должна быть не менее 21 дня, - уточнила Алия Мекебаева.

Она также пояснила, что максимальное количестве мест в резиденции для одного трехнедельного курса реабилитации хватит на 60 детей. Плюс столько же сопровождающих.

- Нужно создать комфортные условия для их проживания, - подчеркнула Мекебаева. - У каждого ребенка и сопровождающего должна быть комната для проживания, плюс общая комната отдыха с диванами, мягкой мебелью, телевизорами, чтобы дети отдыхали вместе с родителями. Установим малые архитектурные формы - к примеру, песочницы, качели. Есть специальные качели для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Здесь есть санитарный корпус, где мы планируем проводить водные процедуры, это небольшой бассейн, установим специальные гидравлические ванны. Будем создавать новые рабочие места, всего около 70, чтобы в полном объеме дети получали необходимую помощь.

По словам Алии Мекебаевой, в резиденции потребуются не слишком глобальная реконструкция. Главное - на всех входах в здания установить пандусы, расширить двери, хорошо оборудовать комнаты.

Озеро, лодка, мангал

После небольшого интервью журналистами разрешили пройти по 21 «президентскому» гектару земли. Очередным сюрпризом стала огромная прогулочная зона, так густо засаженная деревьями, что, казалось, их больше, чем в парке Победы.

Прогулочная зона вела к реке с закрытыми воротами, через которые можно выйти на персональный берег. В другой части парка - еще несколько пирсов, врезанных в глубокое озеро, старая лодка, мангал...

В общем, все, что нужно для тихого уединенного отдыха. Кронированные деревья мы тоже увидели, но не очень много и обрезаны они не под самый корешок. Из нескольких пеньков даже сделали зону отдыха - креативно. Жаль, в городе такие идеи не практикуют и унылых пеньков там в разы больше, чем в резиденции.

В общем, вполне роскошное место для проживания одного человека и редких гостей, тем более за народные деньги. Такие объекты должны быть, как на ладони, а у нас народ их рассекречивания несколько десятков лет ждал.

Кстати, вторую резиденцию рядом с п. Алтынсарино (Альжанка) тоже вроде как решили отдать детям, но когда и под что - так и не решили. И показывать очередной чиновничий дворец, расположенный на 1,9 га, годовое содержание которого обходилось бюджету в 32 млн тенге, тоже не спешат... Видимо, на него постановление о безопасности и уязвимости все еще распространяется, а с законами у нас прям как в той юмористической миниатюре: «Здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали...»

Видео из резиденции можно посмотреть в нашем Telegram-канале.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ