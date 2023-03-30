Почему исполнение решения президента о передаче дворцов детям напоминает показуху

20 марта местные власти объявили о том, что в костанайской резиденции президента, расположенной на берегу Тобола, рядом с п. Алтынсарино и Садовый, будет размещен реабилитационный центр для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Вторую резиденцию, где проживал бывший аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, тоже планируют отдать детям. Срочную «реабилитацию» дворцов провели по поручению Касым-Жомарта Токаева, который еще 7 февраля объявил, что резиденции нужно отдать детям. Правда, только в пяти областях: Костанайской, Мангистауской (Актау), Жамбылской (Тараз), Атырауской и Актюбинской. Но процесс этот, как убедилась «НГ», почему-то проходит в режиме секретности, какая была, когда в этих дворцах проживали и отдыхали высокопоставленные чиновники.

Две юрты, пирс и фонтан

На территорию резиденции президента площадью 1,9 га корреспондентов «НГ» не пустили / Фото из архива «НГ»

Как сообщил пресс-секретарь акима области Жуматай КАКИМЖАНОВ, для переоборудования резиденции президента под реабилитационный центр из местного бюджета планируется выделение «соответствующих средств на обеспечение доступности зданий для детей с инвалидностью и оснащение необходимым реабилитационным оборудованием». Сколько денег, не уточняется. Но отмечается, что средства на разработку ПСД по реконструкции объекта и начало строительно-монтажных работ найдут уже в 2023 году.

- Новый центр будет оказывать комплекс необходимых специальных социальных услуг, которые направлены на оздоровление и социально-реабилитационные мероприятия, - пояснили в облакимате. - Время реабилитации детей будет увеличено с 14 до 21 дня. На сегодня реабилитация для детей с инвалидностью в сфере социальной защиты населения проводится только при Костанайском областном реабилитационном центре.

В Костанайской области проживает около 2 000 детей с психоневрологическими патологиями и нарушением опорно-двигательного аппарата. Реабилитационный центр в резиденции позволит значительно увеличить охват: не менее 900 детей в возрасте от 1,5 до 18 лет ежегодно. В центре предусмотрены услуги логопеда, дефектолога, реабилитолога, будут проводиться массаж, лечебная физкультура, водолечение.

Радует уже то, что в акимате стали называть объект резиденцией. В октябре 2018 года, когда «НГ» подробно писала о ней, нам запрещали ее так называть, уверяя, что это «объект коммунальной собственности». Мы сделали фото и видео резиденции с квадрокоптера и обнаружили в ней: четыре красивых домика с зелеными крышами, две юрты, фонтан, теннисный корт, деревянную круглую восьмиугольную беседку с зеленой крышей и пирс длиной около 5 м. Кстати, «НГ» неоднократно спрашивала в официальном запросе, как будут переделывать эти объекты под детские нужды, ответа так и не получили.

Баня, бассейн, теннисный корт

Резиденция акима Костанайской области занимает 21 га. Под что ее отдадут, в акимате пока не знают / Фото из архива «НГ»

Нас также интересовала судьба другого объекта, который тоже начали официально именовать «загородной резиденцией акима области». О нем мы писали чуть раньше - в июле 2018 года. В то время в ней как раз проживал предшественник нынешнего акима области Кумара Аксакалова - Архимед Мухамбетов.

Резиденция акима расположена недалеко от п. Амангельды (Красный Партизан) и занимает 21 га, что в 10 раз больше по площади резиденции президента (1,9 га). Мухамбетов проживал в 4-комнатном домике площадью 200 кв. м. На территории есть бассейн, баня, теннисный корт и еще более 10 объектов. На годовое содержание в 2018 году тратили около 50 млн тенге - почти в два раза больше годовых расходов на резиденцию президента, которые в том же году составляли 32,2 млн тенге.

Что же будет с резиденцией акима? Этот вопрос мы задали Кумару Аксакалову, как только он пришел в нашу область. Он сообщил, что жить там точно не будет, но, где именно проживает, так и не рассказал. О том, что резиденцию, предназначенную для проживания акима области, тоже планируют передать детям, «НГ» сообщил заместитель акима области Ринат МУХАМЕТКАЛИЕВ.

- Для адаптации комплекса для должностных лиц, подведомственного акимату Костанайской области, в социальный объект для детей создана специальная рабочая группа под председательством заместителя акима области, - ответил он на запрос «НГ» 10 марта. - На данный момент рабочая группа изучает все вопросы и в дальнейшем выработает алгоритм действий и в рабочем порядке доведет до СМИ.

«НГ» также не раз спрашивала акима области о возможности посетить территории обеих резиденций, так как они содержатся за счет бюджетных средств, а сейчас их переделывают под детские социальные объекты.

- В настоящее время постановлением «Об утверждении перечня объектов Костанайской области, уязвимых в террористическом отношении» посещения данных объектов являются невозможными, - пояснял нам в ответе на запрос руководитель аппарата акима области Мурат САНДЫБАЕВ.

Это постановление появилось летом 2021 года - спустя ровно три года после того, как мы полетали на дроне над обеими резиденциями.

- Посещение объектов не представляется возможным ввиду соблюдения безопасности официальных государственных лиц, - сообщали нам в ответ на просьбу попасть в гости к акиму области и в резиденцию президента в 2018 году.

При этом постановления, указа, а уже тем более закона, регламентирующего проживание первых лиц области и государства в дорогостоящих резиденциях за счет налогов граждан, нам тогда так и не предоставили. Спустя три года обе резиденции стали еще и уязвимыми в «террористическом отношении»... Похоже, сделано все, чтобы содержащий чиновников народ не упал в обморок от роскоши апартаментов.

Что там в регионах?

Еще более закрытыми оказались акимы четырех областей, которым «НГ» направила запросы о будущем президентских резиденций. Мы спрашивали, какова площадь этих резиденций, какие в них есть объекты, как их будут переделывать под нужды детей. А также о том, в каких областных резиденциях живут сами акимы Атырауской, Жамбылской, Актюбинской и Мангыстауской областей и не планируют ли тоже отдать их детям. В общем, те же вопросы, какие мы адресовали Кумару Аксакалову.

В ответ получили абсолютно скупые данные о том, что планируется создать в резиденциях, и ни слова о том, в какой роскоши они содержались. На вопросы о проживании в областных резиденциях ни один из четырех акимов не написал ни слова.

В управлении финансов Атырауской области сообщили: госорганы изучили и рассмотрели все возможности «для максимального использования объекта для нужд детей». В конце марта руководитель управления образования Атырауской области Карлыгаш РАХМЕТКАЛИЕВА уточнила:

- Объект передан на баланс КГУ «Центр выявления и поддержки талантов управления образования Атырауской области.

Подробности обещали дать позже, но пока не дали.

Более подробный ответ о президентской резиденции пришел из Актобе.

Что будет вместо резиденции в Актобе, нам так и не сообщили / Кадр из видео сайта 24.kz

- Здание президентской резиденции расположено в Алматинском районе, жилой массив «Украинка», в районе пионерского отдыха Солнечный, 20, - сообщил 15 февраля заместитель руководителя управления делами акимата Актюбинской области Тимур РСКЕЛЬДИН. - На сегодняшний день во исполнение поручения главы государства для определения направления целевого использования резиденции создана комиссия с участием управлений, ответственных за социальную сферу области. Одной из главных целей данной комиссии является определение потребности в социальных объектах для развития детей и формирования здорового образа жизни в областном центре и принятие решения относительно использования здания президентской резиденции в данном направлении. Кроме того, акиматом области совместно с центральными государственными органами прорабатывается вопрос о механизме передачи и целевом использовании здания президентской резиденции.

Что именно будет в бывшем дворце президента, обещали сообщить «до конца дня 28 марта». В итоге ответили: «Этот вопрос - на стадии рассмотрения, больше информации нет».

В Таразе в резиденции разместят обучающий и оздоровительный лагерь / Кадр из видео сайта 24.kz

В Жамбылской области коротко сообщили, что вместо резиденции будет обучающий и оздоровительный лагерь для детей. Подробности о том, как и каких детей будут отбирать в этот лагерь, тоже обещали раскрыть позже.

По поводу резиденции в Актау нам посоветовали обратиться в Администрацию президента / Фото с сайта fergana.agency

Но больше всех удивил ответ из Мангыстауской области. Запрос о президентской резиденции мы отправили акиму Нурлану НОГАЕВУ, но ответ пришел от управления образования. Причем только на казахском языке. И очень кратко: президентская резиденция не состоит на балансе этого ведомства. На уточняющие вопросы главный специалист управления Кыдыр АНДОЛГАРОВ ответил, что он не знает, почему запрос направили к ним, и посоветовал обратиться в аппарат президента.

В общем информацию о, казалось бы, положительном имидже власти пришлось добывать боем. Видимо, потому, что мы просили раскрыть сторону жизни чиновников, о которой в Жана Казахстане даже спрашивать не принято. По крайней мере, публично. А уж тем более делиться такой информацией с теми, кто за нее платит. Ведь согласитесь: отдать резиденции в пяти областях из 17, не считая трех городов республиканского значения, не такой уж широкий жест, если технично промолчать о главном.

Резиденции в Костанайской области