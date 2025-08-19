Дело о случае в детском центре оказания специальных социальных услуг, когда подросток получила ожоги от воспитательницы, рассмотрел специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Костанайской области.

О жестоком обращении с несовершеннолетней девочкой стало известно в апреле 2025 года. Ожоги на теле подростка обнаружила медсестра при ежедневном осмотре. При просмотре записей с камер наблюдения выяснилось, что их нанесла воспитательница интерната с 15-летним стажем. Тогда в управления координации занятости и социальных программ сообщили, что женщина объяснила свое поведение личными проблемами.

Уголовное дело в отношении Б. рассматривали по ст. 140 ч.2 УК РК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и ст. 108-1 ч. 2 п.п. 3, 8 УК РК (умышленное причинение легкого вреда здоровью несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии).

Б. вину признала полностью, раскаялась. В прениях гособвинитель просил назначить ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Представитель потерпевшей согласился с прокурором.

- Судом приняты во внимание личность подсудимой, которая ранее не судима, вину признала в полном объёме, чистосердечно раскаялась, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, мнение прокурора и представителя потерпевшей о назначении наказания, - отмечает пресс-служба областного суда. - Кроме того, согласно ст. 55 ч. 1 УК РК, лишение свободы не назначается за совершении преступлений небольшой тяжести, когда лицо добровольно возместило имущественный ущерб, загладило моральный и иной вред. Потерпевшей стороной гражданский иск не был заявлен.

Суд назначил подсудимой Б. ограничение свободы сроком на 6 месяцев, с лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, сроком на 3 года. На весь срок отбывания наказания установлен пробационный контроль, а также осужденная привлечена к принудительному труду на весь срок наказания.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, в июле стало известно еще об одном происшествии в этом же интернате. Тогда сообщалось, что 9-летний мальчик попал в больницу с переломом руки. На записи камер видно, что с мальчиком находилась санитарка. Она дважды насильно выводила его из палаты в санузел. Сама сотрудница спеццентра объяснила, что мальчик в туалете якобы резко сел на пол, ударившись рукой. Как сообщили "НГ" пресс-службе суда, к ним это дело еще не пуступило.