Подробности издевательства над ребенком с инвалидностью в Костанае раскрыли в управлении координации занятости и социальных программ области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Речь идет о случае в детском центре оказания специальных социальных услуг, где подросток получил ожоги. О происшествии стало известно от медработника, которая утром осматривала детей при передаче смены. Она обратила внимание на следы ожогов у подростка и сразу сообщила директору учреждения.

"У нас в центре действует правило: при передаче смены ребенка обязательно осматривают медсестра и палатные санитарки. Это фиксируется в специальных журналах. Медсестра отметила покраснения на теле. Ребенка отправили в областную больницу, к травматологу. После подтверждения диагноза был сделан звонок в 102 и подано заявление о том, что воспитаннику нанесла повреждения сотрудница учреждения", - сообщила заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Костанайской области Алия Мекебаева.

После этого в центре началось внутреннее расследование. Просмотр записей с камер видеонаблюдения (а их в учреждении 137) помог прояснить, откуда появились ожоги на теле 16-летней девочки. То, что увидели сотрудники, шокировало многих: с подростком обращалась жестоко воспитатель с 15-летним стажем и высшим образованием - до этого она не получала ни одного дисциплинарного взыскания.

"На видео видно, как она ходит с утюгом, хотя сама старалась его прятать - понимая, что в здании установлены камеры. Она не била ребенка, но намеренно преследовала с утюгом. Свое поведение воспитатель объяснила личными проблемами. Хотя у нас с сотрудниками регулярно работают психологи - дети в центре сложные, и нагрузка большая. Центр постоянно проверяют: родители, общественные советы, госорганы — все на постоянной основе", - рассказали в управлении.

Как выяснилось, центр рассчитан на 140 мест. В круглосуточном режиме здесь проживают около 60 детей, столько же приходит на дневное пребывание. Пострадавшая воспитанница живет в учреждении с 2012 года, в этом году ей исполнится 17 лет.

Пострадавшая не нуждалась в госпитализации - раны обрабатываются мазями, с подростком работают психологи и психиатры.

По итогам проверки уволены директор учреждения, два воспитателя и санитарка. Остальные сотрудники получили дисциплинарные взыскания. В отношении воспитательницы, подозреваемой в истязаниях, возбуждено уголовное дело. Ей может грозить от 4 до 7 лет лишения свободы.