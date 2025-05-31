Прочтение истории не должно находиться под влиянием текущего политического момента. Об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ, выступая на мероприятии, посвященном памяти жертв политических репрессий и голода, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото пресс-службы Акорды

- Прочтение истории не должно находиться под влиянием текущего политического момента. Но, к сожалению, это происходит сплошь и рядом. Еще недавно безудержно восхвалявшиеся исторические персонажи по мановению пера так называемых ученых становятся антигероями. И наоборот, имена заклейменных позором политических деятелей усилиями пропагандистов становятся популярными, организаторы и исполнители репрессивной кампании превращаются в народных героев, - говорит Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что мы должны помнить имена безвинно репрессированных государственных и общественных деятелей, ученых и врачей, а также их родственников, включая жен. Но прошлое, каким бы трагическим оно ни было, не должно стать препятствием к развитию и прогрессу нашего народа.

- Нельзя постоянно жить прошлым, воспринимая современные реалии через призму ушедших эпох. Нам нужен широкий, панорамный взгляд на историю. Нужно освобождаться от комплекса жертвы, ведь постоянно смотреть назад - это проявление слабости, - отметил Токаев.

Он напомнил, что на пути к Независимости и суверенитету наш народ преодолел множество трудностей и вызовов.

- Поэтому в сознании нашего общества незыблемым и сакральным должен стать постулат "Независимость превыше всего". Важно как зеницу ока беречь наше общенациональное единство и укреплять государственность. Еще раз повторяю: помнить о прошлом, чтить его - правильно, однако мы должны идти только вперед и стремиться к лучшему будущему, - сказал Президент Казахстана.

Сегодня, 31 мая, в Казахстане День памяти жертв политических репрессий и голода.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма "АЛЖИР". Глава государства возложил цветы к мемориалу и почтил память павших минутой молчания.

Напомним, сегодня ранее "НГ" публиковала мнение члена Общественной палаты мажилиса РК Амиржана Косанова на эту тему. А также недавно мы публиковали материал профессора КРУ им. А. Байтұрсынұлы Алмасбека Абсадыка, также посвященный Дню памяти жертв политических репрессий.