Министерство науки и высшего образования Казахстана предлагает снизить пороговый уровень прохождения тестового экзамена на знание государственного языка, истории и Конституции для желающих вступить в гражданство страны, сообщает Радио "Азаттык". Ведомство заявляет об отсутствии рисков, но с такой оценкой согласны не все. Эксперты говорят о необходимости открытого и честного тестирования для получающих гражданство.

Фото Турара Казангапова

Действующее казахстанское законодательство гласит, что в гражданство не могут быть приняты люди, не знающие государственного языка на элементарном уровне, основы Конституции и историю Казахстана. Норма не распространяется на несовершеннолетних и недееспособных, имеющих особые заслуги перед государством, этнических казахов, людей, претендующих на гражданство в упрощенном порядке.

Требования устанавливает правительство. Положение существует в законодательстве с 1991 года. Но обязательный тестовый экзамен для желающих вступить в гражданство ввели в 2024-м. Максимальный балл - 100. Минимальный порог - 60 баллов. Министерство науки и высшего образования Казахстана предлагает снизить пороговый балл до 50.

Сейчас подавляющее большинство тестов для желающих получить гражданство: 60 вопросов - на знание казахского, еще 25 вопросов - по истории Казахстана и 15 - по Конституции. Министерство намерено сделать вопросы по трем предметам в пропорции 30/30/40. Инициатива, как заверяет ведомство, «позволит обеспечить максимально равное соотношение количества вопросов по тестированию». Чтобы экзамен считался пройденным, нужно ответить правильно на половину вопросов из предложенных по каждому предмету.

Министерство считает, что принятие проекта «не повлечет негативные социально-экономические, правовые и (или) иные последствия, а также не окажет влияния на обеспечение национальной безопасности».

Есть и противоположные оценки. Болеющие за судьбу казахского языка считают, что нововведения снизят его роль. Под опубликованным на интернет-портале Открытые НПА проектом приказа Миннауки оставляют осуждающие комментарии.

- Ещё как приведёт к негативным последствиям, в Казахстане и так среди граждан Казахстана половина населения не знает государственного казахского языка, теперь не знающих станет ещё больше! — пишет пользователь Талгат Нурмагамбетов, добавляя, что 15 баллов в качестве минимального порога для сдачи экзамена — очень мало, по его мнению.

- Хорошее знание казахского языка должно быть обязательным. Нужно оставить минимальный порог в 36 баллов. В любой стране для приобретения гражданства нужно знание государственного языка на высоком уровне, - поделился мнением Самат Садыков.

Правозащитница Айна Шорманбаева, президент фонда «Международная правовая инициатива», считает, что снижение порогового балла с 60 до 50 не представляет опасности:

- Важен не процент, а качество. Насколько удобно проходить тестирование? Учитывался ли опыт других стран при разработке тестов? Проблема в этом. Я считаю, что требование пройти тестирование по казахскому языку для получения гражданства Казахстана верное. Снижение порога не повлечет экономических и правовых последствий. Самая злободневная проблема в нашей стране — коррупция: как сдают экзамен, кто принимает. Нужно искоренить ее, — говорит Шорманбаева.

В 2024 году более 20 000 иностранцев были приняты в гражданство Казахстана. Свыше 15 500 - кандасы, этнические казахи, переехавшие на историческую родину из-за рубежа. 4600 новых граждан - представители других этносов. В 2023 году гражданство Казахстана получили 6328 не-кандасов.