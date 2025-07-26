"Кайрат" обыграл на выезде костанайский "Тобол" в матче 18-го тура КПЛ-2025, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча в Костанае завершилась победой алматинцев со счетом 1:3.

Гости в конце первого тайма усилиями португальца Жоржиньо вышли вперед.

На 68-й минуте Валерий Громыко уверенно завершил стремительную контратаку "Кайрата" - 2:0.

На 76-й минуте марокканец Ахмед Эль-Мессауди с пенальти сократил отставание. Спустя две минуты "Тобол" остался в меньшинстве после удаления Эделя Эссьена, который получил вторую желтую карточку.

Окончательный результат на 90-й минуте установил вышедший на замену Рикардиньо.

Таким образом "Кайрат", набрал 40 очков и настиг "Астану", которая по дополнительным показателям лидирует в КПЛ-2025.