"Кайрат" догнал "Астану" в КПЛ после победы над "Тоболом"
26 июля 2025, 20:26 | Спорт
"Кайрат" обыграл на выезде костанайский "Тобол" в матче 18-го тура КПЛ-2025, сообщает корреспондент Vesti.kz.
©ФК "Кайрат"
Встреча в Костанае завершилась победой алматинцев со счетом 1:3.
Гости в конце первого тайма усилиями португальца Жоржиньо вышли вперед.
На 68-й минуте Валерий Громыко уверенно завершил стремительную контратаку "Кайрата" - 2:0.
На 76-й минуте марокканец Ахмед Эль-Мессауди с пенальти сократил отставание. Спустя две минуты "Тобол" остался в меньшинстве после удаления Эделя Эссьена, который получил вторую желтую карточку.
Окончательный результат на 90-й минуте установил вышедший на замену Рикардиньо.
Таким образом "Кайрат", набрал 40 очков и настиг "Астану", которая по дополнительным показателям лидирует в КПЛ-2025.
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