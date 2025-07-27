Глава Нацбанка РК Тимур СУЛЕЙМЕНОВ на своей странице в социальной сети Facebook решил прокомментировать изменения курса тенге. Он отметил, что возглавляемая им финансовая организация "считает необходимым вести открытый и честный диалог с обществом и объяснить экономические процессы простыми словами".

Фото Facebook.com/@Тимур Сулейменов

Сулейменов написал, что с 2015 года Казахстан перешёл на режим инфляционного таргетирования и свободно плавающего обменного курса.

- Это означает, что сейчас курс тенге формируется на валютном рынке под воздействием спроса и предложения, а также является отражением рыночных процессов в экономике, внутренних и внешних факторов, - объясняет Сулейменов. - Раньше, когда валютный курс устанавливался государством, это приводило к резким, административным и одномоментным девальвациям. Почему сейчас курс под давлением? Объем фискальных вливаний в экономику растет, объем денежной массы за год вырос на 18 %. ВВП и производство товаров не успевает за ростом денежных агрегатов. Если объём вливаний в экономику растёт быстрее, чем внутреннее производство - это приводит к росту импорта. В этом году предусмотрены значительные расходы, в том числе на инфраструктурные и социальные проекты. В результате заключаются крупные контракты и для освоения средств производятся закупки импортного оборудования, техники, комплектующих. Это формирует повышенный спрос на иностранную валюту, что оказывает давление на курс тенге.

Сулейменов уверен, что со временем отечественное производство товаров догонит денежную массу.

Глава нацбанка заявляет, фундаментальные факторы (мировые цены на нефть и другие экспортные товары, динамика валют основных торговых партнёров, глобальная конъюнктура) указывают на то, что текущий уровень курса недооценён. При этом спекулятивной активности финансовый регулятор не наблюдает, а основное давление на курс формируют рыночные факторы (активное освоение бюджетных средств, рост импортных закупок, а также сезонные выплаты дивидендов и туристический спрос).

- Кто-то говорит, что нам нужно делать интервенции, стабилизировать курс, - размышляет Тимур Сулейменов. - В этом есть правда, если курс волатилен и нестабилен под воздействием спекулятивных факторов. Если же курс движется вверх или вниз под воздействием рыночных или фундаментальных факторов, интервенции не помогут, а только навредят. Важно понимать, что неоправданные интервенции могут сыграть на руку именно спекулянтам, а не экономике в целом. Мы должны с умом распоряжаться национальными резервами. Мы внимательно наблюдаем за ситуацией на бирже и на межбанковском рынке и готовы оперативно реагировать в случае резкой волатильности и спекулятивных операций. В результате прагматичной государственной политики мы накопили $52,2 млрд международных резервов, которые позволят нам сгладить спекулятивные колебания.

Агентство КазТАГ сообщает, что курс доллара подбирается к отметке 550 тенге. Напомним, что ровно месяц назад – 26 июня по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) $1 стоил Т518,37, а два месяца назад – в мае – Т510,92.