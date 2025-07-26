Новый штраф в Казахстане: система наказаний ужесточается с первого нарушения
С 16 июня в Алматы начала действовать новая система штрафов за нарушения правил пользования электросамокатами. В ближайшее время практика распространится и на другие города, включая Астану и Шымкент, передает Tengrinews.
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Теперь за неправильную парковку электросамоката пользователю сначала будет выноситься предупреждение или назначаться символический штраф — 100 тенге. Повторное нарушение обойдётся уже в 1000 тенге, третье — в 3000 тенге, а за четвёртое и последующие случаи придётся заплатить уже 10 000 тенге.
Кроме парковки, наказания вводятся и за другие нарушения:
езда вдвоём на одном самокате,
управление в состоянии алкогольного или иного опьянения.
Эти меры связаны с действующим законодательством, которое с прошлого года регулирует использование электросамокатов в Казахстане. Согласно закону, движение на самокате должно осуществляться по велодорожкам или специальным полосам, а при их отсутствии — по правому краю проезжей части. Выезжать на дорогу можно только с 18 лет при наличии водительских прав, шлема и светоотражающих элементов в тёмное время суток.
Если самокат движется по тротуару или пешеходной зоне, его скорость не должна превышать 6 км/ч. Также запрещено:
отпускать руль во время езды,
перевозить пассажиров,
пересекать перекрёстки.
За такие нарушения предусмотрены штрафы от 10 до 17 тысяч тенге. В случае, если водитель самоката наедет на пешехода, ему может грозить даже арест.
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